PAPILLS Too Hot For May [ Rimeout Recordings - 2020 ]

Uno dei dischi più divertenti e spensierati della nostra primavera arriva dalla Svezia. I 4 protagonisti dei nostri sogni bagnati in ambito guitar-pop si chiamano Eric Frogemar, Sebastian Kömmits, Olle Drugge e Anton Hedvall: la loro missione è farci passare una mezz’oretta in scioltezza a base di fragoroso indie-rock, capace di guardare a lidi britannici in fatto di melodia, ma in grado anche di evocare quello spirito e quell’energia, a tratti quasi garage, che le formazioni nordiche hanno, spesso, messo in campo in ambito pop-rock.

Sicuramente i nostri 4 ragazzi si sono fatti le ossa con gente come Oasis e The Beatles, non lo nascondono affatto: i classici studiati, ascoltati, imparati e sognati, ma alla fine sono le formazioni primi anni 2000 (Libertines, Arctic Monkeys e Libertines) che danno l’impronta importante che caratterizza il sound dei Papills.

“Too Hot For May” sa quindi essere perfetto antidoto alla noia della quarantena, scatenando improvvisati dancefloor sul divano o sopra il letto, mentre le chitarre viaggiano belle cariche e i ritornelli ti si appiccicano addosso, come il sudore di questo maggio davvero troppo caldo.

Condizionatore e Papills e il gioco è fatto!