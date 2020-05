QUARTO ALBUM DI FANTASTIC NEGRITO AD AGOSTO

Dopo aver realizzato il mese scorso un nuovo singolo, “Chocolate Samurai”, Fantastic Negrito annuncia il suo quarto LP, “Have Your Lost Your Mind Yet”, in uscita il prossimo 14 agosto via Cooking Vinyl, che arriva a distanza di due anni dal precedente, “Please Don’t Be Dead” (leggi la recensione).

Per il suo nuovo disco il musicista di Oakland ha detto: “Volevo scrivere di persone che conosco, di persone con cui sono cresciuto, di persone di cui posso influenzare la vita e la cui vita ha avuto un impatto su di me.”

Xavier Dphrepaulezz, questo il suo vero nome, ha poi aggiunto: “È stato l’album più difficile che abbia mai scritto. Cosa voglio dire a queste persone e al mondo? Se ne avessi la possibilità, direi loro il dolore che stanno provando, l’oscurità che stanno attraversando è temporanea, specialmente se si considera la durata di una vita umana. Direi loro che non possiamo combattere questi ostacoli da soli. Noi abbiamo bisogno l’uno dell’altro. Mettiti offline. Parla alle persone. Direi loro che sono qui per voi. Non possiamo nasconderci dal dolore. Dobbiamo guardarlo bene. Guardare veramente negli occhi di qualcuno è sentire il loro potere e la loro vulnerabilità, sentire l’umanità e sentire l’amore.”

Intanto Fantastic Negrito ha anche condiviso un nuovo singolo, “How Long?”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto insieme alla sua adrenalinica versione casalinga di “Chocolate Samurai”, andata di recente in onda in un episodio del Late Show With Stephen Colbert.

“Have You Lost Your Mind Yet” Tracklist:

1. Chocolate Samurai

2. I’m So Happy I Cry

3. How Long?

4. Shigamabu Blues

5. Searching For Captain Save A Hoe (feat. E-40)

6. Your Sex Is Overrated

7. These Are My Friends

8. All Up In My Space

9. Justice In America

10. King Frustration

11. Platypus Dipster

Photo Credit: DeAndre Forks