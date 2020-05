“VOGLIO CERCARE CIO’ CHE RENDE DAVVERO TIM BURGESS CHI E’”: INTERVISTA A TIM BURGESS

di Stefano Bartolotta

Tim Burgess è sicuramente una delle persone più infaticabili in tutto il mondo musicale britannico. In 30 anni, Tim è stato il protagonista in 13 album dei Charlatans e “I Love The New Sky”, in uscita proprio oggi per Bella Union, è il suo quinto album solista. Mettiamoci i tre libri scritti, la conduzione della propria etichetta O’ Genesis, l’attività da DJ e una presenza fissa su Twitter, soprattutto in questo periodo di lockdown con i sempre più popolari “listening party”, e abbiamo il quadro di un uomo di 53 anni che continua a nutrire la propria passione per la musica nel modo più attivo possibile.

Questo nuovo disco ha in comune con i precedenti lavori solisti un ampio tasso di varietà, e se ne differenzia per un suono più elaborato, soprattutto nelle armonievocali. Si passa dalla ruvida esuberanza di “Empathy For The Devil” (con un chiaro omaggio a “Boys Don’tCry” dei Cure nei primi accordi), alla scanzonata rotondità di “Comme D’Habitude”, alla morbida marzialità di “SweetOldSorry Me”, alle escursioni rock n roll di “I Got This” e a tanto altro ancora. Le canzoni hanno sempre un andamento lineare ma mai scontato, con i cambi melodici tra strofa e ritornello che danno spesso un tocco in più che non ci si aspetta e un suono scorrevole e fluido ma sempre estremamente vitale e ricco di tonalità, i cui cambi conferiscono ulteriore forza all’impatto delle canzoni.

Ho avuto il grande onore di poter parlare al telefono per una ventina di minuti con l’autore, che si è mostrato subito estremamente disponibile e interessato a darmi risposte ampie e circostanziate, tanto che, da un certo momento in poi, non ho più fatto le domande che mi ero preparato, ma ho semplicemente favorito lo sviluppo della conversazione, che era andata su altre strade rispetto al disco in sé. Tim ha parlato a cuore aperto di un periodo difficile per i Charlatans e di come ne sono usciti più forti di prima, nonostante la scomparsa di Jon Brookes, e ha messo in luce il gran lavoro dei propri collaboratori nella realizzazione del disco e dei video collegati, come fa un vero leader che sa dare il giusto riconoscimento a chi fa parte del suo team.

Godetevi la lettura e non perdetevi questo disco, che rappresenta al meglio l’unione tra passione e competenza di un artista inimitabile.

La mia prima domanda riguarda il tuo nuovo album. Quando lo ascolto, noto molta varietà tra le diverse canzoni, ma del resto, ogni volta che fai un disco solista c’è questa varietà.

Ogni disco solista che faccio è diverso, sono interessato a tutti i tipi di musica, non mi piace solo un certo tipo di musica, quindi penso di essere interessato a cercare ciò che rende davvero Tim Burgess chi è, quindi l’aspetto della varietà significa che posso andare a scrivere e registrare con Peter Gordon, Kurt Wagner o con i Charlatans e sto documentando i miei gusti mentre procedo, quindi invece di provare queste cose e non pubblicarle, semplicemente le pubblico. Ora penso di aver trovato quello che sono in qualche modo, penso che in qualche modo questo album sia abbastanza legato a “As I WasNow”, che è stato scritto 10 anni fa, ma è uscito solo due anni fa e quelle canzoni erano un po’ più semplici, mentre queste sono più elaborati in alcuni punti e penso di sentirmi a mio agio con questo suono ora.

Hai spiegato molto bene il processo del songwriting: ti sei immerso nell’atmosfera di Norfolk e hai iniziato con la chitarra, le melodie sono arrivate e poi i testi sono arrivati, quindi è molto ben strutturato. Il processo è sempre così strutturato quando scrivi canzoni, sia per la tua produzione solista che per i Charlatans?

Vivo nel Norfolk da 8 anni e mio figlio Morgan ha 7 anni e negli ultimi 8 anni ho lavorato in molti modi. L’aspetto della collaborazione si estende dalla scrittura per Peter Gordon, scrivo qui e poi mando ciò che ho scritto a New York, mentre con i Charlatans scrivo sempre qui e poi condivido idee con loro, a volte sono cose ben strutturate come se fosse un disco solista, ma molte volte non lo sono, perché tutti nei Charlatans devono essere coinvolti nelle canzoni. E anche con l’album di Kurt Wagner, gli ho mandato delle cose e lui ha rispedito i testi. Funziona bene per me lavorare da solo e poi condividere le idee oppure completarle, cosa che ho fatto questa volta.

In realtà, secondo il comunicato stampa, c’è stata molta collaborazione nella costruzione del suono dell’album perché hai lavorato a stretto contatto con gli altri musicisti che hanno suonato nel disco.

Quando stavo rispondendo alla tua domanda precedente, parlavo solo della scrittura delle canzoni e dei testi. In studio diventa una cosa diversa, quindi c’è molta collaborazione con tutti i musicisti che hanno suonato in “I Love The New Sky”, anche con Jim Spencer, anche se era previsto che fosse solo un tecnico del suono e si occupasse del mixaggio, parte del suo processo di mixaggio era aggiungere altri strumenti … Daniel O’Sullivan, che ha prodotto l’album e ha scritto gli arrangiamenti per gli archi, ha suonato molti strumenti nell’album. Quindi è stato molto simile a “ecco le canzoni, troviamo musicisti davvero adatti che capiscano la mia estetica per questo album”, che consisteva nel suono della California ma anche in un suono tipico delle province qui a casa, nel Regno Unito, e un sacco di Velvet Underground nel mezzo.

Ho letto il tuo libro di memorie anni fa, quando è stato pubblicato, l’ho comprato quando sono venuto a vederti da solo a Bologna, non so se ti ricordi.

Sì! Era con Mark, giusto?

Penso che sia stato con lui e il batterista degli Hatcham Social.

Sì, Finnigan, Finnigan Kidd.

Sono rimasto davvero colpito leggendo che, per realizzare “Wonderland”, ti sei trasferito a Los Angeles con Mark per immergerti nell’atmosfera della città. Quindi, è la prima volta da quella volta che hai avuto ispirazioni dalla California o ne hai avute altre volte?

Quando chiudo gli occhi e penso a un posto bellissimo, penso spesso, soprattutto quando fa freddo in Inghilterra, alla California, e poi strimpello alcuni accordi alla chitarra, e se mi rende felice, li uso come i primi accordi di una canzone.

Non credo che ti ricordi perché fai molte interviste, ma ti ho già intervistato per “Who We Touch” via e-mail, quindi è stato più di 10 anni fa. Ti avevo chiesto come’era stata la collaborazione con gli altri membri della band, e hai detto che c’era solo qualche contributo da parte di Mark e Tony e poi le cose erano state fatte principalmente da te, quindi, in base a quello che hai detto, forse ora c’è stato più un lavoro di gruppo rispetto a 10 anni fa, per gli ultimi due album?

Beh, “Modern Nature”, che direi che è il mio album preferito dei Charlatans, è stato molto simile a uno sforzo di gruppo.

Probabilmente eravate rattristati dalla perdita di Jon e quindi vi è venuta voglia di raggrupparvi per fare qualcosa insieme.

Ci siamo completamente ricollegati come band, penso che fossimo diventati abbastanza separati come individui, vivevo ancora a Los Angeles, Mark stava per trasferirsi a Londra, Tony viveva in Irlanda…stavamo andando d’accordo, ma, dopo la morte di Jon, questo evento ci ha nuovamente fatti unire tutti insieme. Avevamo provato a scrivere un nuovo album per 5 anni quando Jon era vivo, ma lui trovava molto difficile essere in studio, o provare, suonare la batteria, quindi non potevamo davvero fare nulla. Ma dopo la celebrazione, il concerto che ha celebrato la vita di Jon, circa una settimana dopo ci siamo riuniti tutti in studio, ci siamo tolti i cappotti, ci siamo seduti e abbiamo detto “wow, cosa abbiamo appena passato“, quindi abbiamo provato a fare musica, ed è molto commovente parlarne ora, abbiamo messo i microfoni nel mezzo della stanza e abbiamo iniziato a mettere giù le idee e ovviamente un paio di noi avevano alcune canzoni, ma sicuramente l’80% dell’intero album è nato da quella roba.

Quando “Modern Nature” è stato effettivamente pubblicato, l’ho trovato molto intenso e immagino che tutti noi, fan di lunga data, ne siamo rimasti molto colpiti.

È davvero grandioso. Ovviamente “Wonderland”, “Tellin ‘Stories” e “Some Friendly” hanno i loro punti di forza, ma “Modern Nature” è stata una sorta di ritorno con, in aggiunta, una grande quantità di raffinatezza.

Gli ultimi due album sono molto legati tra loro e sono legati a un momento molto specifico della vostra vita, quindi forse quando farete di nuovo musica insieme, farete qualcosa di diverso.

“DifferentDays” è arrivato abbastanza rapidamente dopo “Modern Nature”, ci sono molte canzoni che sono state quasi incluse in “Modern Nature” e penso che abbiamo avuto 5 anni in cui non abbiamo fatto nulla, soprattutto a causa della malattia di Jon, e poi solo tre anni in cui abbiamo fatto due album, dove ci sono tutti i brani che avevamo. Poi, c’erano Mark e Tony che stavano avendo figli. Abbiamo parlato due settimane fa e abbiamo programmato un altro incontro su Skype a causa del trentesimo anniversario di “Some Friendly”, abbiamo una demo inedita di “The Only One I Know”, poi il mio album che esce il 22 maggio, a tutti loro piace l’album e Mark ci ha suonato.

Tornando a questo nuovo album, penso che ovviamente tu abbia lavorato con molta cura in ogni aspetto della costruzione del suono, ma i groove e le armonie sono qualcosa che spicca davvero.

Mi è piaciuta l’idea di molte persone che cantano, io sono il cantante, ma quando stavo scrivendo le canzoni, gli accordi scelti per ogni traccia permettevano a molte voci di lavorare e ciò consentiva una straordinaria costruzione della parte vocale. Mi piaceva l’idea di avere molte parti cantate alla Dexys Midnight Runners, o alla Beach Boys, avevo in mente questa idea.

Ci sono già 3 video pubblicati prima della pubblicazione dell’album, penso che sia una novità per te.

Volevo fare un video per “Empathy For The Devil” con questi ragazzi chiamati AB/CD/CD. Hanno adorato l’idea che gli ho dato e hanno voluto realizzare un video e ne sono rimasto elettrizzato. Ma poi, la mia amica Susan, che è regista e attrice, mi ha offerto di realizzare un video per “The Mall”, il che è stato fantastico per me, e poi ho pensato che servisse ancora qualcosa, così il video di “Laurie” era realizzato durante il lockdown, per mostrare dove si trova il mondo in questo momento, ho voluto realizzare questo video in modo da poter sempre ricordare questo periodo di tempo in cui viviamo ora. Nik Void, che vive in questa casa con me e Morgan, mi ha filmato e inviato il filmato a un altro amico che ha realizzato tutte le illustrazioni.



Hai sempre mostrato molto amore per i negozi di dischi e per il formato fisico, il tuo Tim Book Twoparla di andare in giro per il mondo alla ricerca di dischi, ma poi, come fanno altre persone, pensi che, di conseguenza, il servizio di streaming sia una cosa sbagliata, o ti piace anche ascoltare musica in streaming?

Ascolto la musica su qualsiasi formato, davvero. Adoro il formato fisico perché ho sempre amato la connessione e penso che se si possiede il disco, in realtà si possiede una parte di qualcosa che qualcuno ha fatto, è come possedere una scultura o una sedia o qualcosa del genere. Si apprezzano meglio la musica e della maestria artistica nel realizzare quel disco, ma mi piace ascoltare la musica quando viaggio, con le cuffie o in palestra e in questi casi è sempre un MP3 o è in streaming, mi piace ascoltare la musica in metropolitana, e in questo caso è sul mio iPod, molto vecchia scuola. Anche il CD non mi dispiace. Ascolto qualsiasi cosa.

Grazie, è stata una bella sensazione parlare con te, e congratulazioni per i tuoi listening party su Twitter, sono fantastici.

Grazie Stefano è stato bello parlare con te.





Photo Credit: Cat Stevens