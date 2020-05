UNA VERA E PROPRIA PARATA DI ALL-STARS PER QUESTA COVER DEI RAMONES

Membri di My Chemical Romance, The Darkness, Gogol Bordello e altre formazioni si sono uniti per fare una cover di un classico dei Ramones “I Believe in Miracles”, per raccogliere fondi per le operazioni di soccorso in merito al COVID-19.

L’esibizione è stata organizzata dal chitarrista dei Gogol Bordello, Boris Pelekh e presenta il suo compagno di band Eugene Hutz come uno dei cantanti. Alla voce troviamo anche Justin Hawkins (The Darkness), Walter Schreifels (Quicksand), Tom Higgenson (Plain White T’s), Brett Anderson (The Donnas) e Frank Turner.

Il collettivo, soprannominato #rockforhopeproject, è completato da Pelekh, il chitarrista Frank Iero (My Chemical Romance), il batterista Michael Miley (Rival Sons), il bassista Roy Mitchell-Cárdenas (MuteMath) e il bassista Nathen Maxwell (Flogging Molly).

Insieme al video della performance, è stata lanciata una pagina GoFundMe per raccogliere fondi per i partner no profit in ambito sanitario. Ecco come si descrive la band: “Siamo #rockforhopeproject. Siamo membri di diversi gruppi rock che si sono uniti per fare musica e per aiutare a raccogliere fondi. “I Believe in Miracles” è una canzone punk-rock molto speciale e speriamo che porti positività alle persone in questo momento difficile. Il nostro motto è semplice: guarda il nostro video. Se ti piace, ti preghiamo di donare qualcosa. Se non ce la fai, condividilo con qualcuno che potrebbe essere in grado di farlo.“