ASCOLTA “I CUT MY OWN HAIR”, IL NUOVO SINGOLO DEI WE ARE SCIENTISTS

Ritroviamo con piacere i We Are Scientists, tornati con un nuovo singolo, “I Cut My Own Hair”. La canzone è la prima uscita ufficiale dal disco “Megaplex” del 2018 e presenta tutti i migliori elementi del classico suono We Are Scientists.

Il cantante e chitarrista Keith Murray parla del brano: “Mi taglio i capelli da anni ormai, quindi un lato positivo di questa vita torbida in quarantena è che questo comportamento, che altri consideravano un mio difetto, è diventato un’abilità invidiabile. Quando ho scritto la canzone l’anno scorso, mi identificavo come un estraneo. Ora, immagino, è diventato più un inno di unificazione; tutti si tagliano i capelli, piaccia o no. In un certo senso, è abbastanza bello che il resto del mondo si sia avvicinata un po’ di più alla conoscenza dell’essenziale e discutibile Keith Murray.”