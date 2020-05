SALTA L’EDIZIONE 2020 DEL TODAYS FESTIVAL

Getta la spugna il TOdays Festival.

Ecco il comunicato dell’organizzazione:

Siamo amareggiati nel comunicare che l’edizione 2020 di TOdays Festival non potrà aver luogo il prossimo agosto. Naturalmente non era questa la decisione che speravamo di dover annunciare ma, a seguito dell’emergenza sanitaria Covid19 che ha gravemente colpito il nostro Paese, le contingenti prescrizioni a livello nazionale e locale e la conseguente situazione di forte incertezza che accompagna il nostro presente, è purtroppo la nostra unica opzione.

Fino all’ultimo abbiamo lavorato con fiducia e determinazione e abbiamo accarezzato la speranza di poterci incontrare sotto al palco. Tuttavia in questo momento la sicurezza e la salute di tutto il pubblico, dei tanti lavoratori e degli artisti coinvolti è di certo la nostra priorità, auspicando che il contesto in Italia e nel mondo possa migliorare già entro l’estate.

L’edizione 2020 di TOdays avrebbe dovuto essere un evento molto speciale, inaugurando il nuovo decennio del terzo milllennio: una celebrazione coraggiosa del presente con lo sguardo sempre rivolto al futuro, attraverso la musica e l’arte. La celebrazione di tutto quello di cui abbiamo bisogno in questi tempi così difficili e per il quale non vedevamo l’ora di festeggiare insieme.

Il nostro pensiero va dunque ai tanti fedeli spettatori che avevano già acquistato il biglietto per questa edizione del festival. Nella speranza di poter rinnovare quella fiducia, informiamo che chi vorrà chiedere il rimborso potrà contattare nelle prossime settimane il proprio rivenditore ufficiale. Questa opzione sarà disponibile fino al 1 settembre 2020, e il prima possibile sarà nostra cura dettagliare le modalità da seguire attraverso i canali ufficiali del festival.

La forzata cancellazione del festival di quest’anno è senza dubbio un duro colpo per tutte quelle persone che vi lavorano: associazioni no profit, live club, scuole di musica, professionisti, facchini, tecnici, rigger, autisti, runner, backliner, addetti alla vigilanza, fornitori, imprese, addetti all’ospitalità, agenzie, uffici stampa, social e web, giornalisti, partner, sponsor, volontari e artisti. A loro, che costituiscono il tessuto culturale e produttivo della nostra comunità, e alle loro famiglie va l’augurio di non cedere allo sconforto e di poter presto riprendere a lavorare insieme e a guardare alle nuove sfide del futuro con pazienza, entusiasmo e senso di comunità.

La sesta edizione di TOdays – già in larga parte delineata e annunciata – avrebbe portato a Torino un arcobaleno di incredibili artisti internazionali, italiani e locali. Spesso la vita ci mette davanti a dubbi e prove complesse, mai affrontate prima; solo a distanza di tempo sarà chiaro se avremo agito al meglio. Tempi difficili creano uomini e donne forti, è questa la nostra esperienza: così se fermarsi è un istinto, andare avanti è una scelta.

Non ci fermiamo e insieme lavoreremo intensamente fin da ora per creare un’eccezionale prossima edizione nel 2021, ci stiamo impegnando per riconfermare gli artisti già annunciati e molti altri, senza arretrare di un solo passo nella qualità artistica. Non ci fermiamo e TOdays Festival rimarrà vivo tutto l’anno: non più solo un grande evento, ma un ideale più grande da perseguire, una comunità di persone, una rete di collaborazioni e un insieme di nuove idee che presto condivideremo con tutti voi e che ci accompagneranno dritti fino alla prossima estate.

Ai dottori spetta curare il male, ma alla cultura e all’arte curare la paura: andare oltre ogni nostro individualismo, trasformare le difficoltà in sfide e vitalità e avanzare con forza e determinazione in un cammino di bellezza. Non vediamo l’ora di accogliervi il prossimo anno e, fino ad allora, vi inviamo il nostro affetto e vi ringraziamo del grande sostegno.

Abbiate cura di voi e degli altri, create empatia, infondete coraggio per abbattere i muri che abbiamo di fronte. La risposta alla crisi è creare!