“LA MUSICA E LA MEMORIA SONO LEGATE PER SEMPRE.” ABBIAMO INTERVISTATO THE KEEP CHE CI PRESENTA IL SUO NUOVO EP

The Keep è il progetto di Oliver Knowles, un musicista inglese di stanza a Göteborg, Svezia. Oliver sperimenta con droni e musica elettronica attraverso i quali cerca di rappresentare uno stato d’animo. Pochi giorni fa ha pubblicato, via Houndstooth, il suo secondo EP, “Andra”, che ha seguito di pochi mesi il suo debutto sulla breve distanza, “Primer”, realizzato solamente lo scorso dicembre. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa sua nuova release per contattarlo via e-mail e farci raccontare, oltre che dei suoi due EP, dei suoi altri progetti, delle sue influenze musicali, del periodo in cui ha vissuto a Barcellona e anche dei vinili. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Oliver, come stai? Spero che sia tutto a posto. Per prima cosa potresti presentarti ai nostri lettori, per favore? Come mai sei finito a Göteborg? Dove hai vissuto prima? The Keep è il tuo primo progetto musicale o hai già suonato in altre band in precedenza?

Ciao. Sto molto bene grazie, come stai? Io sono Oli. Sono un musicista proveniente dal Regno Unito, ma di stanza a Göteborg. Prima vivevo a Londra e ho passato un anno a Barcellona. Quando siamo tornati a Londra da Barcellona, la mia partner ha avuto un’offerta di lavoro a Göteborg. Dopo aver visitato la città per la prima volta e aver fatto un periodo di prova, lei ha accettato il lavoro e abbiamo deciso di trasferirci. È molto tranquillo qui rispetto a Londra.

Oltre a The Keep, sono un terzo di un altro gruppo della Houndstooth chiamato Snow Ghosts e inoltre suono le tastiere in una band di psyche / krautrock pesante chiamata Sex Swing che esce su Rocket Recordings.

Il tuo primo EP, “Primer”, era uscito lo scorso dicembre, mentre il tuo nuovo, “Andra”, ha visto la luce questo fine settimana: quali sono i cambiamenti più importanti tra i tuoi due EP?

Con entrambi gli EP stavo esplorando quanto terreno potevo coprire stilisticamente, mentre cercavo di mantenere un’idea centrale di quello che è The Keep. Penso che lo stia ancora scoprendo. Quando ho iniziato a scrivere quello che alla fine è diventato “Primer”, non ero del tutto sicuro quale suono avrebbe avuto. Sia “Cub” che “Barry Manny Drone” erano fondamentalmente improvvisazioni. Con “Andra” avevo nella mia mente un’idea abbastanza chiara di ciò che volevo fare.

Hai detto che “Andra” parla di un viaggio e di nuovi inizi: puoi per favore dirci qualcosa in più a riguardo?

Certo. Quando ho iniziato a scrivere “Andra” eravamo appena tornati a Londra da Barcellona e durante il processo ci siamo trasferiti a Göteborg, dove ho finito l’EP, quindi è diventato un riflesso di ciò che stavo provando in quel momento. Per cominciare, avevo in mente anche questa narrativa immaginaria che ho usato come una sorta di guida per ciò che stavo scrivendo. Ho finito per demolire e rielaborare la prima versione di quella che è diventata “Acqua Alta”, quindi la narrazione non ha avuto molto senso alla fine, ma ha funzionato bene come punto di partenza creativo.

Quali sono state le tue maggiori influenze musicali per il tuo nuovo EP? Quanto potrebbe averti ispirato la tua educazione musicale?

È difficile scegliere ispirazioni musicali specifiche. Penso di poter affermare con sicurezza che la maggior parte della musica che ho davvero apprezzato nella mia vita è presente qui in qualche parte. Anche le colonne sonore di film e TV hanno un ruolo importante, ma più nel senso di provare a rappresentare uno stato d’animo con un suono astratto piuttosto che una colonna sonora che mi ha fatto venire voglia di scrivere una melodia particolare.

“Primer” è stato influenzato dalla vivacità e dall’eccitazione dei festival di strada spagnoli e catalani che si svolgono a Barcellona: puoi dirci qualcosa in più su questi festival? Hai vissuto a Barcellona per molto tempo?

Abbiamo trascorso un anno a Barcellona dall’ottobre 2017. Ci sono stati un paio di festival che mi hanno davvero colpito: la festa di Sant Joan si svolge nel solstizio d’estate a Barcellona e in pratica la città è occupata da musica e fuochi d’artificio per tutta la notte. Non c’è davvero nessuna sicurezza per i fuochi d’artificio, si spengono letteralmente ovunque, a volte proprio accanto a te. È piuttosto intenso, ma ha un’atmosfera incredibile.

Il Correfoc o Fire Run, è simile nel senso che ci sono fuochi d’artificio e scintille che esplodono dappertutto, ma è più una parata. Le strette strade di Gracia si trasformano e sono decorate con luci e sculture, band di percussionisti sfilano nei passaggi e, di nuovo, c’è il fuoco letteralmente ovunque.

Per favore, puoi parlarci del tuo processo creativo? Cosa ci puoi raccontare delle tue sperimentazioni con i droni e con la musica elettronica? Quali sono i sentimenti che cerchi di trasmettere ai tuoi fan attraverso la tua musica?

Sto ancora sperimentando un processo. Spesso ho un beat, una melodia o un suono come punto di partenza, nonché un’idea visiva di ciò che quei suoni potrebbero rappresentare, poi sviluppo entrambi contemporaneamente. Ci sono stati momenti in cui ho ascoltato un brano musicale e questo mi fa pensare a un momento molto specifico della mia vita, quindi la musica e la memoria sono legate per sempre. Mi piacerebbe che i miei ascoltatori lo avvertissero con la mia musica, anche solo con un pezzo!

“Primer” è stato pubblicato anche su vinile: ti piace quel formato? Sei un collezionista di vinili?

Mi piace il vinile, anche se è da un po’ che non compro nulla di nuovo e non direi che sono un grande collezionista. Non sono molto interessato alle stampe o alle edizioni speciali. Penso che valga la pena mettere su un disco e consumare un album nella sua interezza e quando si ferma è tutto. Il disco è finito. Ovviamente fare ciò non è limitato a quel formato, ma adoro il rituale di mettere su un disco.

Il mondo è completamente cambiato a causa della pandemia negli ultimi mesi. Cosa pensi della musica dal vivo in questo momento? Come ti aspetti che potranno essere gli spettacoli dal vivo in futuro?

E’ abbastanza triste vedere che tutto sia stato cancellato e così tanti amici in difficoltà, non solo nel settore della musica ovviamente. Ho visto alcuni buoni live-streaming e penso che l’idea di offrire un’opzione di streaming per un’esibizione dal vivo possa essere una cosa giusta. Non riesco a immaginare che possa mai sostituire la partecipazione a uno spettacolo, a un club o a un festival, ma se ciò significa che le persone possono essere coinvolte quando la presenza fisica non è possibile per qualsiasi motivo, penso che sia positivo.

Un’ultima domanda: per favore puoi scegliere una delle tue canzoni da usare come la colonna sonora di questa intervista?

Penso che “Through Portals” possa funzionare bene. Grazie per l’intervista.