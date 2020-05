IL FILM CONCERTO SULLA REUNION DEI LED ZEPPELIN IN STREAMING GRATUITO SU YOUTUBE

“Celebration Day”, film concerto che ha testimoniato il concerto di reunion dei Led Zeppelin andato in scena nel 2007 all’O2 Arena di Londra, sarà questo weekend in streaming gratuito su YouTube.

Il film sarà disponibile per sole 72 ore a partire da sabato 30 maggio alle ore 21.00 sul canale ufficiale della band.

L’evento, che segnava il ritorno su un palco di Robert Plant, Jimmy Page e John Paul Jones per la prima volta dal 1980 anno della morte di John Bonham, era stato organizzato a scopo benefico in onore di Ahmet Ertegün uomo d’affari e filantropo turco-americano fondatore dell’Atlantic Records.

In quell’occasione a sostituire alla batteria Bonham c’era il figlio Jason.

“Celebration Day”, uscito nel 2012, raccoglie le 16 tracce eseguite dal vivo in quella memorabile serata tra le quali “Good Times Bad Times”, “Black Dog”, “No Quarter”, “Dazed and Confused”, “Misty Mountain Top”, “Kashmir”, “Whole Lotta Love”.

Celebration Day Tracklist:

01. Good Times Bad Times

02. Ramble On

03. Black Dog

04. In My Time Of Dying

05. For Your Life

06. Trampled Under Foot

07. Nobody’s Fault But Mine

08. No Quarter

09. Since I’ve Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir