SI CHIAMA “MICHIGAN HAMMERS” IL NUOVO SINGOLO DEI PROTOMARTYR

La band statunitense dei Protomartyr ha condiviso oggi il video per il nuovo singolo “Michigan Hammers”, tratto dal loro nuovo album “Ultimate Success Today” in uscita il prossimo 17 luglio per la label Domino. Dopo “Worm in Heaven” e “Processed By The Boys”, “Michigan Hammers” si presenta con un potente chitarra sorretta da corpose percussioni.

Il video che accompagna il brano è stato diretto da Yoonha Park ed è stato ideato utilizzando solo filmati d’archivio. A tal proposito Park: “Questo video riprende una leggenda del folklore del Michigan che descrive le tematiche senza tempo del potere, dell’avidità, della morte e della rinascita e del conflitto tra bene e male”.

Joe Casey aggiunge: “Non potevamo fare un vero e proprio video a causa del miasma. Quindi perché non farne uno con gli strumenti che avevamo a disposizione? Michigan Hammers’ parla proprio di questo – costruire con le macerie. Probabilmente parla di muli, comitati, troppi parcheggi, cameratismo, l’happy hour ideale, il fallimento e prendere ciò che danno perché lavoriamo per vivere, fino a che non scendiamo in strada. O qualcosa del genere”.

