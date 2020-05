BEN GIBBARD PUBBLICA UN NUOVO SINGOLO. LA B-SIDE E’ UNA COVER DEI MINOR THREAT.

Ben Gibbard, voce e leader dei Death Cab For Cutie, pubblica in queste ore su etichetta Barsuk un nuovo singolo solista.

“Proxima B”, brano presentato per la prima volta in occasione di un concerto virtuale realizzato dal musicista per il Smithsonian’s National Air & Space Museum, è accompagnato dalla b-side “Filler”, pezzo che compare per la prima volta in “First Two Seven Inches” (1984) dei Minor Threat, storica band hardcore punk di Washington guidata da Ian MacKaye (Fugazi).

Così Gibbard sul nuovo brano:

Si tratta di un pianeta che è stato scoperto nel profondo del cosmo, si chiama “Proxima B”. Le tre cose che devi sapere su “Proxima B” per capire la canzone sono: Uno, c’è un pianeta chiamato Proxima B che pensano abbia acqua. È un po ‘simile alla Terra. In secondo luogo, orbita attorno alla stella chiamata Centauri. E tre, si è parlato molto di “Ooh, forse possiamo arrivarci ad un certo punto.” Quindi ho scritto questa canzone…

Ascolta l’inedito:

Questa invece è “Filler”:

Ben is excited to release the studio version of his new song “Proxima B” alongside a cover of Minor Threat’s “Filler” – out now!

Limited-edition 7” vinyl & cassette versions available for pre-order now along w/ t-shirt bundle options.

Listen + pre-order: https://t.co/Z08WmDzjOt pic.twitter.com/bSRptwbt77

— Death Cab for Cutie (@dcfc) May 28, 2020