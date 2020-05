NUOVO EP IN ARRIVO PER GANG OF FOUR: ASCOLTA LA PRIMA ANTICIPAZIONE “FOREVER STARTS NOW”

La morte di Andy Gill dei Gang of Four, all’inizio di quest’anno, è stata trattata come “malattia respiratoria” e in seguito, ufficialmente, come “polmonite”, ma la moglie Catherine Mayer pensa si possa trattare di COVID-19: “Nelle prime settimane di questo anno notavo delle cose per Andy, difficoltà di respiro, stanchezza, diminuzione dell’appetito. Supponeva che il freddo avesse aumentato il problema e insisteva che sarebbe stato meglio a casa che in un reparto di un ospedale“. La stessa Mayer confida che lo stesso medico di Andy Gill ha amesso che la morte potrebbe trattarsi proprio per un peggioramento delle sue situazioni mediche, a causa del coronavirus.

Nel frattempo, i Gang of Four hanno pubblicato “This Heaven Gives Me Emicrania”, l’EP a cui Andy Gill ha lavorato fino alla sua morte, a febbraio, e ora hanno un altro EP in arrivo. Si chiama “Anti Hero” e uscirà il 17 luglio, con la copertina che riporta un ritratto di Gill disegnato da Shepard Fairey. “Gang of Four sono stati per me un’ispirazione profonda, perché la band ha dimostrato che la grande arte si può fondere con la provocazione intellettuale“, ha dichiarato Fairey in una nota.

Il primo singolo è “Forever Starts Now”.

I proventi degli EP andranno a sostenere economicamente l’ospedale che ha seguito Gill nella malattia.