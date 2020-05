VIDEO: THE CLOCKWORKS The Future Is Not What It Was

The Clockworks, sotto l’ala protettrice della Creation23 e di Alan McGee, diffondono un nuovo video per il brano “The Future Is Not What It Was”.

Ambientazioni soniche post-punk apparecchiano la tavola per l’intraprendente sezione vocale affidata a James McGregor: con Fontaines D.C., The Murder Capital, gli Inhaler di Eli Hewson (figlio di Bono Vox), e mettiamoci quindi pure i The Clockworks, il rock irlandese, tra varie ed ovvie sfaccettature maggiormente pop o meno, continua a mandare segnali incoraggianti per il futuro più prossimo.