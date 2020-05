“HO USATO LA POESIA O LA SCRITTURA DI TESTI COME UNO SFOGO.” I MARLIN’S DREAMING CI RACCONTANO IL LORO SECONDO ALBUM

Alla fine di aprile i Marlin’s Dreaming hanno pubblicato il loro secondo LP, “Quotidian”, che è arrivato a circa tre anni di distanza dal loro debutto sulla lunga distanza, “Lizard Tears”, uscito poco dopo la nascita della band. Per il nuovo album il gruppo di Dunedin si è lasciato influenzare con grande naturalezza dal suono indie-pop chitarristico tanto caro alla Nuova Zelanda, realizzando un disco dalle ottime melodie e molto gradevole: noi di Indieforbunnies.com abbiamo approfittato di questa release per contattare via e-mail il frontman Semisi Maiai e farci raccontare, oltre che del nuovo LP, delle loro ispirazioni, dell’attuale situazione della musica dal vivo e ovviamente della Flying Nun Records. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao, come va? Spero stiate tutti bene. Per favore potete introdurre la vostra band ai nostri lettori?

Ciao! I Marlin’s Dreaming sono una band di quattro componenti proveniente da Dunedin, Nuova Zelanda.

Ci sono Hamish Morgan alle percussioni, Oscar Johns al basso, Leith Towers alla chitarra e io, Semisi Maiai, alla voce e alla chitarra.

Si potrebbe dire che siamo una band a cui piacciono le canzoni pop chitarristiche che variano di ritmo, dalle ballate lente molto spoglie alle canzoni dal ritmo frenetico con la batteria rumorosa, i bassi che guidano e le grandi chitarre.

Qual è la situazione con il coronavirus in Nuova Zelanda? So che sembra abbastanza strano da chiedere, ma avete già scritto alcune cose nuove nelle ultime settimane, mentre il mondo doveva rimanere chiuso in casa?

Il nostro Primo Ministro e il suo gabinetto hanno deciso per un lockdown a livello nazionale. Tutta la band è stata divisa, quindi non siamo riusciti a provare. Tuttavia ho avuto fin troppo tempo per pensare e scrivere. Non sono sicuro che ciò che ho scritto durante il lockdown sia il meglio, ma è sicuramente qualcosa di diverso dal solito. È un ambiente completamente diverso.

Avete fatto qualche live streaming da casa su Facebook o Instagram negli ultimi due mesi? Qual è la vostra opinione sulla musica dal vivo in questo momento? Quale potrebbe essere il futuro degli spettacoli dal vivo nei prossimi mesi, mentre stiamo tutti aspettando di ricominciare?

Abbiamo fatto una o due sessioni dal vivo – praticamente ero io e la mia chitarra acustica.

Provo sentimenti contrastanti a riguardo. Penso che possa essere una cosa divertente da guardare e, se sei un grande fan dell’artista, guardarlo esibirsi è abbastanza per soddisfare la tua fissazione, ma fondamentalmente non c’è competizione con il suono di un buon spettacolo dal vivo. L’energia è completamente diversa. Alla luce della situazione attuale, penso che ci sia un futuro nelle esibizioni virtuali, ma c’è bisogno di una tecnologia che le renda più user friendly per ottenere un suono professionale.

Il vostro secondo LP, “Quotidian”, è uscito pochi giorni fa: ne siete orgogliosi? Siete felici che le persone possano finalmente ascoltarlo?

Ne siamo assolutamente orgogliosi. Abbiamo dovuto scavare a fondo per portare alcune di queste canzoni dove volevamo che andassero e abbiamo trascorso tanto tempo seduti a lavorare su di loro. Averlo finalmente pubblicato è un sogno.

Da dove viene il titolo, “Quotidian”? Quali sono stati i maggiori cambiamenti rispetto ai vostri lavori precedenti?

“Quotidian” è una parola che mi è particolarmente familiare, ma è uscita in qualche modo. Ho letto il significato della parola e ho scoperto che per la maggior parte descrive l’idea dell’album; affaticamento mentale dalle banalità della routine quotidiana.

Quali sono state le vostre maggiori influenze musicali per il tuo nuovo disco?

Hanno variato. Ho trascorso molto tempo ad ascoltare cose degli anni ’60 come The Kinks & The Beatles all’inizio del 2019, quando ho iniziato a scrivere il disco. Poi ricordo di essermi appassionato a questa band, The Derutti Column. Da lì ho ascoltato un po’ di tutto. Stavo ascoltando artisti del calibro di Dimmer, (Sandy) Alex G, Joseph K, King Krule, Folk Implosion … Non c’è coerenza tra questi artisti, ma penso che tutti abbiano avuto il loro modo di influenzare questo disco in una maniera o nell’altra.

Ad essere onesti, le più grandi influenze per questo disco sono state influenze che provengono dal di fuori come l’arte visiva e andare ai concerti, fare nuove amicizie, fare diversi lavori, ecc.

Pensi che le vostre meravigliose melodie possano essere state in qualche modo influenzate dalla Flying Nun Records, dai Clean e dal Dunedin Sound?

SÌ SÌ SÌ!! Adoriamo la Flying Nun Records e il Dunedin Sound. Forse lo stile della canzone (struttura) e alcuni dei riff e dei toni che abbiamo creato potrebbero essere paragonati a quelli di The Clean. Essendo cresciuto a Dunedin, scavando nella collezione di dischi di mio padre, ho sempre sentito una certa connessione con le band neozelandesi degli anni ’80 e ’90. Sono sicuro che familiarizzare con queste band ha avuto un grande impatto sui miei gusti e sul mio stile. Ma a questo punto sto cercando di raggiungere diverse aree di ispirazione e l’influenza di queste grandi band come The Bats o The Strait-Jacket Fits è più di una cosa subliminale.

Di cosa parlano i vostri testi? Da cosa sono stati ispirati? Pensate che la natura e il mare della Nuova Zelanda possano aver influenzato il vostro songwriting e la vostra musica?

“Quotidian” è il risultato di 6 mesi in cui ho fatto la stessa cosa: andavo a lavorare dalle 6 alle 12, tornavo a casa e suonavo musica fino a quando non andavo a dormire. Sono uscite diverse influenze, ma probabilmente i temi predominanti sono state le cose insignificanti della vita di tutti i giorni, il 2019 è stato un anno strano per me e ho usato la poesia o la scrittura di testi come uno sfogo per quei tempi. Essere in Nuova Zelanda e avere il mare e una natura meravigliosa ha sicuramente influenzato sia i testi che il suono. C’è qualcosa di diverso che mi succede internamente quando il mare è vicino. La casa famiglia della mia famiglia si trova sul mare a Dunedin, quindi ormai è piuttosto difficile vivere a più di 20 minuti dalla costa.

Cosa ci potete raccontare della scena musicale della Nuova Zelanda? Avete qualche band o musicista interessante da suggerire ai nostri lettori?

Milpool, Leith Sye Towers, P.H.F, Heavy Chest, Opossum, Alec, The Nae Nae Express, The Mermaidens, Earth Tongue, Darcy Clay, Kane Strang, Death And The Maiden, Glass Vaults, Soaked Oats. Ce ne sono troppe!!!!

Photo Credit: Ryan Helleur