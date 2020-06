ALBUM COLLABORATIVO DI COVER RECIPROCHE PER NOFX E FRANK TURNER, ECCO I PRIMI 2 BRANI

I NOFX e Frank Turner hanno annunciato i dettagli di un album di cover condivise: “West Coast vs. Wessex” arriverà il 31 luglio 2020. In uscita per l’etichetta Fat Wreck Chords di Fat Mike, il progetto riunisce per la prima volta i punk di Los Angeles e Turner, ormai da molti anni sia amici che fan della musica l’uno dell’altro.

Sono già usciti i primi due video che mostrano le riletture di “Thatcher F*cked The Kids” e “Bob”

Nel disco i NOFX prendono cinque canzoni dal considerevole catalogo di Turner e lo stesso fa Turner che prende 5 brani dai 37 anni di carriera dei NOFX.

“Ho ascoltato tutti i suoi dischi e ho scelto quelle canzoni che pensavo di poter rendere più interessanti”, osserva Fat Mike. “Quello che ho fatto è stato cambiare molti accordi. Non posso cantare meglio di lui, ma posso forse mettere una melodia qua o là o un accordo a cui non aveva pensato.” Turner dal canto sui dice: “Non volevo fare solo delle semplici cover, ma volevo provare a scegliere canzoni in cui potevo portare qualcosa di diverso sul tavolo. Non sono semplicemente andato su Spotify e ho scelto le cinque canzoni più ascoltate.”

Tracklist:

1. Substitute

2. Worse Things Happen At Sea

3. Thatcher Fucked The Kids

4. Ballad Of Me And My Friends

5. Glory Hallelujah

6. Scavenger Type

7. Bob

8. Eat The Meek

9. Perfect Government

10. Falling In Love