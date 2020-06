LA BAND SCOZZESE DEI TRAVIS HA ANNUNCIATO “10 SONGS”, IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 9 OTTOBRE. GUARDA IL VIDEO DI “A GHOST”, PRIMO SINGOLO ESTRATTO.

Nuovo album in arrivo per la band scozzese dei Travis che tornano con “10 SONGS” nono album in studio, in uscita il 9 ottobre 2020 via BMG. L’annuncio della nuova fatica della band è stata accompagnato dal primo singolo intitolato “A Ghost” con un bel video al seguito – realizzato durante il lock down – diretto e disegnato dal frontman Fran insieme a suo figlio Clay che conta 2.500 disegni realizzati nell’arco di un mese.

Co-prodotto da Fran e Robin Bayton (Coldplay, Florence & The Machine) e registrato ai RAK Studios a cavallo tra il 2019 e il 2020, “10 SONGS” è un album che racconta di come la vita arrivi all’amore e di come l’amore possa superare le avversità.

È un disco maturo, ricco di sinergie e la maggior parte delle canzoni riflette a pieno un prezioso senso di mutua sintonia che solo una band che non ha mai cambiato line up può vantare.

“10 SONGS” TRACKLIST:

1. Waving At The Window

2. The Only Thing (feat. Susanna Hoffs)

3. Valentine

4. Butterflies

5. A Million Hearts

6. A Ghost

7. All Fall Down

8. Kissing In The Wind

9. Nina’s Song

10. No Love Lost

Photo credit: Ryan Johnson