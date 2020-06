A due anni dal loro sophomore, “Schmaltz”, gli Spanish Love Songs sono ritornati lo scorso febbraio con questo nuovo LP, il loro primo realizzato per la nota etichetta californiana Pure Noise Records.

Negli ultimi due anni la band punk-rock losangelina è cresciuta, sia a livello sonoro che di pubblico, e ciò le ha permesso, tra l’altro, di girare il mondo – è di pochi mesi fa il loro tour come opening act per i Menzingers in Europa.

Entriamo subito nel disco, che tratta di argomenti delicati come la depressione e l’invecchiamento: è “Routine Pain” ad aprire i giochi (la citazione “I’m a 6 of 10” è un riferimento al compianto Scott Hutchison, leader dei Frightened Rabbit, che usava questa espressione per descriversi) con la voce del frontman Dylan Slocum, inizialmente molto soft e accompagnata da chitarre altrettanto leggere, che diventa man mano sempre più emotiva e intensa, mentre il suono continua a crescere e a essere sempre più potente (sicuramente da segnalare il fitto e poderoso drumming di Ruben Duarte).

Mentre “Kick”, pur parlando di depressione, si fa notare per i suoi grandi cori e per la sua forza altrettanto dirompente, più avanti, “Optimism (As A Radical Life Choice)”, racconta dei cambiamenti climatici in maniera onesta e mettendo sempre in buona evidenza i sentimenti.

Se “Losers”, pur navigando in mezzo al pessimismo e alla negatività, sa offrire momenti altamente energetici e pieni di emotività, “Dolores”, invece, anch’essa dall’umore piuttosto cupo, è invece una ballata – alquanto inaspettata, a dire il vero – che dimostra una nuova faccia degli Spanish Love Songs.

Alla fine di questi quaranta minuti dobbiamo ammettere che il gruppo californiano ha scritto un disco assolutamente sincero e reale, che arriva duro in faccia proprio come la vita di tutti i giorni: in mezzo alla sofferenza e a un mondo che spesso funziona proprio al contrario di come ce lo saremmo aspettati, dobbiamo trovare la forza per combattere la negatività e cercare di trasformarlo. La musica degli Spanish Love Songs potrebbe aiutarci a sostenerci, mentre cerchiamo di raggiungere questo obiettivo.

