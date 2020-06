HATCHIE E I PAINS OF BEING PURE AT HEART: ECCO LA LORO COVER DEL CLASSICO “SOMETIMES ALWAYS” DEI JESUS & MARY CHAIN

Nel 1994, i Jesus And Mary Chain si unirono alla cantante Hope Sandoval dei Mazzy Star per pubblicare il duetto “Sometime Always”, uno dei singoli più belli e gettonati dell’album “Stoned And Dethroned” della band. Non esitiamo a definire come uno dei momenti migliori dell’intera discografia dei Jesus, complice anche la magia dell’intervento di Hope.

Oggi abbiamo una nuova versione di quel classico. Hariette Pillbeam, la musicista pop-dream australiana che conosciamo come Hatchie, si unisce al progetto indie-pop di Kip Berman, ovvero i Pains Of Being Pure At Heart, per darci una nuova versione di questo brano. Ricordiamo che Berman ha annunciato, da poco, che i Pains Of Being Pure At Heart si sono sciolti, quindi la canzone risale già ad alcuni mesi fa. La cover dobbiamo dire che non si discosta molto dall’originale, quindi se amate quei brani che, rifatti, assomigliano molto alla prima versione, beh, qui andrete a nozze.

In un comunicato stampa, Hatchie afferma: “È stato un sogno diventato realtà quello di registrare questa cover con uno dei miei artisti preferiti. Sono così felice che finalmente venga pubblicata perché è davvero speciale per me”.