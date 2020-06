IL PRIMO ALBUM SOLISTA DI EMMA KUPA ESCE A SETTEMBRE

Emma Kupa l’avevamo conosciuta qualche anno fa come frontwoman degli Standard Fare e più recentemente per i suoi lavori con Mammoth Penguins e The Hayman Kupa Band (insieme a Darren Hayman degli Hefner).

Nel 2015 la musicista indie-pop di Cambridge aveva pubblicato anche il suo primo EP solista, “Home Cinema”, ma oggi ha annunciato il suo primo album, “It Will Come Easier”, che verrà realizzato il prossimo 18 settembre via Fika Recordings.

Definito dalla press-release come “la sua collezione di canzoni più personale”, questo suo debutto sulla lunga distanza vede una strumentazione molto più variegata rispetto ai suoi lavori precedenti con le altre band.

Il primo singolo estratto si chiama “Nothing At All” e qui sotto potete vedere il relativo video.

“It Will Come Easier” Tracklist:

1. Does It Feel New

2. I Keep An Eye Out

3. Hey Love

4. Nawlins

5. No Easy Way Out

6. When Our Toes Are Long Enough

7. Nothing At All

8. CP Reprise

9. Another No

10. Crying Behind The Marquee

Photo Credit: Wolf James Photography