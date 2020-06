NUOVO ALBUM IN VISTA PER GLI ERASURE: ECCO TRACKLIST E SINGOLO

NUOVO ALBUM IN VISTA PER GLI ERASURE: ECCO TRACKLIST E SINGOLO

Gli Erasure (Andy Bell e Vince Clarke) hanno annunciato i dettagli del loro diciottesimo album in studio, “The Neon”, e condividono l’opener dell’album, “Hey Now (Think I Got a Feeling)”.

L’album, in uscita su Mute il 21 agosto 2020, è già disponibile in pre-order su vinile arancione neon in edizione limitata, cassetta verde neon in edizione limitata e in CD.

Scritte e prodotte dagli Erasure stessi, le session iniziali dell’album hanno visto Vince e Andy riunirsi per lavorare al seguito di “World Be Gone” del 2017 con ottimismo ed energia. Vince spiega: “La nostra musica è sempre un riflesso di come ci sentiamo. Nella nostra mente stavamo bene. Puoi sentirlo nel disco.”

Andy continua, a proposito del disco: “Si trattava di ritrovare il mio amore – si spera, il nostro amore – per il grande pop. Voglio che i bambini ascoltino queste canzoni! Volevo ricreare quella sensazione che il pop potesse venire da chiunque”.

Ecco la tracklist:

Hey Now (Think I Got a Feeling)

Nerves of Steel

Fallen Angel

No Point in Tripping

Shot A Satellite

Tower of Love

Diamond Lies

New Horizons

Careful What I Try to Do

Kid You’re Not Alone