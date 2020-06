NUOVO ALBUM PER BOB MOULD A FINE SETTEMBRE

A distanza di poco più di un anno e mezzo dal suo precedente LP, “Sunshine Rock” (leggi la recensione), Bob Mould ritornerà il prossimo 25 settembre con il suo quattordicesimo album solista, “Blue Hearts”, in uscita per Merge Records.

I quattordici pezzi presenti sul nuovo disco vengono definiti dall’ex frontman di Hüsker Dü e Sugar come “le canzoni di protesta più catchy che abbia mai scritto in una sola seduta.”

Registrato all’Electrical Audio di Chicago, lo studio di proprietà di Steve Albini, il nuovo album dello storico musicista nativo di Malone, New York è stato prodotto da Beau Sorenson.

Il primo singolo, di cui potete vedere il video qui sotto, si chiama “American Crisis” ed era stato scritto durante le sessioni di “Sunshine Rock”, ma era stato ritenuto “troppo pesante” per il precedente LP.

Avendo abitato in passato a Minneapolis, Bob Mould ha deciso di destinare tutti i ricavi dalle vendite del nuovo singolo fino al 7 giugno a due associazioni benefiche, Black Visions Collective e OutFront Minnesota.

“Blue Hearts” Tracklist:

1. Heart On My Sleeve

2. Next Generation

3. American Crisis

4. Fireball

5. Forecast Of Rain

6. When You Left

7. Siberian Butterfly

8. Everyth!ng To You

9. Racing To The End

10. Baby Needs A Cookie

11. Little Pieces

12. Leather Dreams

13. Password To My Soul

14. The Ocean

Photo Credit: Blake Little