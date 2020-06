E’ MORTO STEVE PRIEST BASSISTA DEGLI SWEET. AVEVA 72 ANNI.

Steve Priest, meglio noto come bassista della leggendaria band glam rock londinese the Sweet, è scomparso all’età di 72 anni.

La triste notizia arriva via facebook dall’amico e compagno di band Andy Scott:

Era il miglior bassista con cui abbia mai suonato. Il rumore che facevamo come band era così potente. Da quel momento dell’estate del 1970, quando partimmo per la nostra Odissea musicale, il mondo si aprì e iniziò il giro sulle montagne russe! … Riposa in pace fratello. Tutto il mio amore.

Priest è entrato negli Sweet nel 1968 rimanendo in line-up per tutti i nove album in studio della band. Negli ultimi anni girava in tour con il suo nuovo progetto Steve Priest’s Sweet.

Gli Sweet, particolarmente attivi nei 70s, sono noti per brani come “Fox on the Run”, “Love Is Like Oxygen”, “Little Willy” e “The Ballroom Blitz”.