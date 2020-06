THE STREETS CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “I WISH YOU LOVED YOU AS MUCH AS YOU LOVE HIM”

The Streets si unisce a Donae’o e Greentea Peng per il nuovo singolo “I Wish You Loved You As Much As You Love Him”.

La traccia apparirà sul nuovo mixtape dell’artista inglese, “None of Us Are Getting Out of This Life Alive” in uscita il 10 luglio su Island, prima release del progetto di Mike Skinner dal 2011 anno di uscita del disco “Computers and Blues”.

Skinner racconta così il brano:

Questa è una canzone per i club estivi. Sapendo che Donae’o è il re della musica funky del Regno Unito Greentea Peng è stata la pellicola perfetta per questo, le sue melodie sono uniche ed è cattiva. Ho passato le ultime tre settimane a lavorare a tutto questo.

Ascolta “I Wish You Loved You As Much As You Love Him”: