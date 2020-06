MUDHONEY: ASCOLTA PER INTERO IL DISCO DAL VIVO “LIVE MUD”

“Live Mud”, disco dal vivo dei Mudhoney datato 2007, è stato pubblicato in questi giorni per la prima volta in versione digitale.

Prodotto da Brett Ellason e registrato dalla band il 10 dicembre 2005 al Palacio de los Deportes di Mexico City l’album era stato pubblicato nella sola versione vinile a tiratura limitata ed era da tempo introvabile.

Le 11 canzoni della scaletta toccano “Under a Billion Suns”, disco del 2006, “Since We’ve Become Translucent”, lavoro del 2002, e grandi classici della band come “Suck You Dry”, “Mudride”, “Touch Me, I’m Sick”, “No One Has”, “In & Out of Grace” insieme alla cover dei Dicks “Hate the Police”.

Ascolta “Live Mud”:

Live Mud by Mudhoney

“Live Mud” Tracklist:

01. Mudride

02. The Straight Life

03. I Saw the Light

04. No One Has

05. Our Time Is Now

06. Touch Me I’m Sick

07. On the Move

08. Suck You Dry

09. Hard-on for War

10. In & Out of Grace

11. Hate the Police