UNA BOMBA POWER-POP IL NUOVO BRANO DEI KESTRELS IN CUI COMPARE ANCHE J MASCIS

Sempre un piacere ritrovare i veterani canadesi Kestrels che in questo nuovo singolo “Grey and Blue” si fanno dare un mano da mr J Mascis (che piazza un assolo micidiale) per creare una perla power-pop, che ci porta dritti agli anni ’90. Un gioiellino sonico e ipermelodico, che conferma la bravura della band nel muoversi in quel territorio tra shoegaze e noise-indie-rock.

Il nuovo album del terzetto si chiama “Dream or Don’t Dream” ed è atteso il 10 luglio via Darla Records. L’ultima uscita dei Kestrels (emanazione del buon Chad Peck) risaliva al 2016 con l’album omonimo, terzo della loro discografia. L’anno dopo era uscito uno split con i Kindling.

Tracklist:

1. Vanishing Point

2. Grey and Blue (feat. J Mascis)

3. It’s a Secret

4. Don’t Dream

5. A Way Out

6. Everything is New

7. Dalloway

8. Keep it Close

9. Feels Like the End

10. Say Less