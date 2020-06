LEON BRIDGES CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “SWEETER”

Leon Bridges aveva pubblicato il suo secondo LP, “Good Things” (leggi la recensione), a maggio 2018 via Columbia Records e da allora non è mai rimasto fermo.

Prima è arrivato “Texas Sun”, l’EP insieme ai Khruangbin, uscito a febbraio via Dead Oceans, in seguito ad aprile è uscito il singolo “Inside Friend”, in cui duetta con John Meyer, mentre oggi il musicista soul statunitense ha condiviso un nuovo brano, “Sweeter”, che vede la partecipazione di Terrace Martin.

Il pezzo, che era stato scritto tempo fa ed era destinato a un prossimo album di Bridges, parla di un uomo di colore arrivato all’ultimo respiro: dopo la morte di George Floyd e le successive proteste in tutto il mondo, i due hanno deciso di realizzarlo immediatamente. Non possiamo che rimanere incantati dal suo elegante suono e dai suoi vocals incredibilmente toccanti e dolorosi.

Listen from the perspective of a black man. A black man taking his last breath as his mind body and soul is having a flashback. A flashback because his life is being taken from him. It’s the perpetual story pic.twitter.com/NR66KuQsF0

— Leon Bridges (@leonbridges) June 8, 2020