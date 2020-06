VIDEO: THE SNUTS Don’t Forget It (Punk)

Sui The Snuts avevamo, in tempi non sospetti, scommesso che per la prossima (imminente) estate li avremmo rivisti calcare qualche palco di qualche bel festival europeo: le congiunture sono state sfavorevoli, ma non per questo i ragazzi scozzesi non hanno trovato modo di mettersi in mostra.

Lo scorso Marzo è uscito il loro primo, interessante, EP (“Mixtape”) che vedeva in chiusura “Don’t Forget It (Punk)”: una fiammata garage che evidenzia il talento e l’energia della band. Ed ecco quindi il relativo video, fresco di diffusione.

Per quest’anno, niente palchi: peccato, perché i The Snuts sono on fire…