BOB DYLAN PARLA DELLA PANDEMIA: “E’ IL PRECURSORE DI ALTRO”

Giusto poco tempo dopo che l’epidemia di coronavirus è stata dichiarata una pandemia globale, Bob Dylan ha iniziato il lancio dell’imminente nuovo album “Rough and Rowdy Ways”. In una conversazione con il New York Times, a Dylan è stato chiesto se pensasse a questa pandemia in “termini quasi biblici“, come se fosse “una piaga che ha colpito la terra“.

“Penso che sia un precursore di qualcos’altro a venire“, ha risposto. “È sicuramente qualcosa di molto esteso, ed è molto diffusa, ma biblica? Intendi come una sorta di segnale di avvertimento per le persone che si pentono dei loro errori? Ciò implicherebbe che il mondo è prossimo a una sorta di punizione divina. L’arroganza estrema può avere alcune penalità disastrose. Forse siamo alla vigilia della distruzione. Ci sono molti modi in cui puoi vedere questo virus. Penso che dovremo solo lasciarlo andare avanti“.

Alla domanda sulla mortalità, Dylan aggiunge: “Penso alla morte della razza umana. Il lungo e strano viaggio della scimmia nuda. La vita di tutti è così transitoria. Ogni essere umano, non importa quanto sia forte o potente, è fragile quando si tratta della morte. Ci penso in termini generali, non in modo personale.”

L’album “Rough and Rowdy Ways” è in uscita il 19 giugno su Columbia e avrà questa tracklist:

1. I Contain Multitudes

2. False Prophet

3. My Own Version of You

4. I’ve Made Up My Mind to Give Myself to You

5. Black Rider

6. Goodbye Jimmy Reed

7. Mother of Muses

8. Crossing the Rubicon

9. Key West

10. Murder Most Foul

L’ultimo album di Dylan di materiale originale è “Tempest” del 2012.

Photo:Francisco Antunes / CC BY