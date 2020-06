GLI ASCOLTATORI DELLA BBC VOTANO “OK COMPUTER” DEI RADIOHEAD COME L’ALBUM DEFINITIVO DEGLI ANNI ’90

L’album dei Radiohead del 1997 “OK Computer” ha vinto il sondaggio della BBC “Ultimate 90s Album”, battendo artisti del calibro di Oasis, Nirvana e R.E.M.

Gli ascoltatori dello show ‘Sounds of the 90s’ di Fearne Cotton, trasmesso su Radio 2 e BBC Sounds, sono stati invitati a votare il loro album gettonato, pescando da una lista di album compilata da un gruppo di personaggi in vista nell’industria musicale, tra cui il boss musicale di Radio 2 e il capo giudice del Mercury Prize Jeff Smith.

Ecco la top 10 completa:

1. Radiohead – ‘OK Computer’

2. Oasis – ‘(What’s The Story) Morning Glory’

3. Nirvana – ‘Nevermind’

4. Oasis – ‘Definitely Maybe’

5. R.E.M. – Automatic For The People’

6. Pulp – ‘Different Class’

7. Alanis Morissette – ‘Jagged Little Pill’

8. The Verve – ‘Urban Hymns;

9. Primal Scream – ‘Screamadelica’

10. U2 – ‘Achtung Baby’

In merito alla vittoria dei Radiohead, il batterista della band Philip Selway ha svelato: “La mia traccia preferita dell’album è Let Down, abbiamo registrato quella canzone in una casa padronale Tudor appena fuori Bath, e, ogni volta che la sento, mi sembra proprio di ritornare li, con noi cinque che suoniamo a tarda notte, in un stanza a lume di candela con pannelli in legno“.