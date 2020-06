DANIEL BLUMBERG ANNUNCIA IL NUOVO ALBUM E ANTICIPA TRE BRANI

Daniel Blumberg annuncia oggi il nuovo album “On&On”, che, come dicono le note stampa, con i suoi 9 brani conferma le grandi abilità del musicista e artista visuale di Londra. “On&On” sarà disponibile dal 31 luglio su vinile, CD e in digitale via Mute [PIAS]. La pubblicazione è accompagnata da un saggio scritto da David Toop e da ritratti della fotografa Brigitte Lacombe. Ecco i primi tre assaggi…

Le già citate note stampa parlano così del disco: “rappresenta il consolidamento dell’estetica decostruzionista dei brani che Blumberg ha sviluppato, operando tra strutture convenzionali e improvvisazione libera. Con questo nuovo lavoro, il musicista inglese va oltre, incorporando motivi proteiformi e talvolta dissolvendo i confini tra i brani. La title track “On&On” appare quattro volte nell’album, creando un vero e proprio brano infinito che rappresenta al meglio il paradosso del cerchio, esistendo in uno spazio laminare tra il moto perpetuo e la stasi, così come Daniel canta: ‘On and on and on and on and on…’

L’album è nato durante delle live session con lo stesso gruppo di musicisti presenti in Minus: Daniel Blumberg (voce, chitarra, armonica), Ute Kanngiesser (violoncello), Billy Steiger (violino), Tom Wheatley (contrabbasso) e Jim White (batteria), con l’aggiunta di Elvin Brandhi (voce). Si tratta di relazioni sempre più intense e di una forte condivisione di tecniche, per questo gruppo affiatato di musicisti che gira intorno al Cafè OTO.

L’album è stato registrato da Peter Walsh (Scott Walker), che ha catturato le straordinarie performance del gruppo, includendo l’intera gamma espressiva dei loro strumenti, dalle melodie morbide e le armonie vocali delicate, ai graffi ruvidi e irregolari, mentre il suono della stanza e del mondo esterno sconfina naturalmente nel campo sonoro, come Toop dichiara, “as if a window has opened””.

Tracklist:

On & On

Sidestep Summer

On&On&On

Bound

Silence Breaker

On&On&On&On

Teethgritter

On&On&On&On&On

Pillow