IL QUARTO ALBUM DI ZARA MCFARLANE USCIRà A LUGLIO

Zara McFarlane ha annunciato i dettagli del suo quarto LP: il suo nuovo lavoro sulla lunga distanza, che si chiama “Songs Of An Unknown Tongue”, arriverà il prossimo 17 luglio via Brownswood Recordings a distanza di quasi tre anni dal precedente, “Arise”.

Il suo mondo è quello del jazz contaminato, dove folklore e tradizione caraibica si mescolano con produzioni dai beat e gli arrangiamnti innovativi e la sua voce.

Il nuovo album è ispirato agli studi di Zara sulla sua eredità giamaicana, compreso un viaggio fatto nel 2018, incontri accademici e ricerce di antropologia musicale legate alle tradizioni dell’isola dei suoi avi. Il nuovo sound della musicista inglese è il culmine di una ricerca e una riflessione su come la storia degli antenati di Zara abbia influenzato il suo presente e la sua musica. “Songs Of An Unknown Tongue” è proprio questo, un blend di tradizione e ritmi giamaicani con il tocco moderno della produzione di Kwake e Wu-Lu.

A fine maggio era arrivato un primo estratto, “Black Treasure”, mentre oggi la londinese ha rilasciato un nuovo singolo, “Future Echoes”, che potete ascoltare qui sotto.

“Songs Of An Unknown Tongue” Tracklist:

1. Everything Is Connected

2. Black Treasure

3. My Story

4. Broken Water

5. Saltwater

6. Run Of Your Life

7. State Of Mind

8. Native Nomad

9. Roots Of Freedom

10.Future Echoes