VIDEO: LAURINO

Continua il viaggio introspettivo e sonoro del cantautore veronese Laurino, il suo terzo singolo evidenzia una scrittura più matura sia dal punto di vista tematico che stilistico e ha un titolo evocativo: “Funerale”. L’anteprima di oggi è per il video del brano, che vede Federico Munari occuparsi di regia e montaggio.

Il funerale come occasione di analisi, espediente narrativo che consente a Laurino di indagare il rapporto con il padre. Quello che fa Laurino è un duplice viaggio: il viaggio di chi se n’è andato e il viaggio di chi è rimasto. In quei momenti di commiato silenzioso, chi rimane è spinto a mettere in prospettiva la propria esistenza. Lasciate da parte per un momento le tonalità morbide di “Buddha”, si sviluppano in maniera inaspettata sonorità più rockeggianti, a supporto di lyrics più ferme e dirette. Le linee di basso, gli stacchi e il groove di batteria trascinano l’ascoltatore in un sing along estatico, sicuramente esplosivo quando suonato dalvivo. “Questa canzone parla di mio padre, parla della mia esperienza con l’amore e con il concetto di “famiglia”“.

“Dal testo, il pezzo potrebbe risultare come uno sfogo (e forse un po’ lo è) ma per me è stato il tentativo di spezzare un cerchio che fin dalla nascita mi seguiva e in alcuni casi mi perseguitava perché non rappresentava il mio istinto e il mio essere. Funerale mi è servita (e tuttora mi serve) per questo: per ricordare e per dimenticare” con queste parole l’artista descrive il brano.

Laurino è un giovane cantautore e produttore veronese. Appena adolescente decide di dedicare tutto se stesso alla musica così, compiuta la maggiore età, lascia la scuola e incide il suo primo disco autoprodotto dal titolo “18”. Le sue canzoni sono caratterizzate da una perfetta alchimia tra la sua forte personalità vocale e l’immediatezza dei suoni.

A inizio 2020 pubblica “Volume”, il primo di una serie di singoli che lo porterà alla pubblicazione di un nuovo disco in autunno. A febbraio 2020 è stato selezionato come artista della settimana di MTV New Generation. Il 3 aprile è uscito il secondo singolo “Buddha”, marchiato XO La Factory, un brano con sonorità down-tempo e innesti elettronici, come il synth o l’hi-hat della drum machine. Il nuovo tassello di questo puzzle si chiama “Funerale”, uscito il 29 maggio.