TRACK: EYEDRESS Can I See You Tonight?

Eyedress è un cantante, musicista e produttore filippino di stanza a Los Angeles.

Il suo nuovo album, “Let’s Skip To The Wedding”, arriverà il prossimo 7 agosto via Lex Records: si tratta del suo primo LP da quando – nel 2018 – si è trasferito da Manila alla California.

Il disco viene definito come “un’esplorazione appassionata di temi come l’amore, l’adattamento alla vita in una nuova città e la preparazione per accogliere un bambino in questo mondo in continua evoluzione.”

Oggi è uscito un nuovo singolo, “Can I See You Tonight?”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto: il musicista filippino si muove su territori dream-pop con leggeri ed eleganti synth e una batteria ben presente, creando ottime e dolci melodie e riportandoci alla memoria le migliori cose di Wild Nothing. Da seguire!