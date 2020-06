ASCOLTA IL NUOVO SINGOLO DELLE DREAM WIFE, “TEMPORARY”

In attesa del loro “So When You Gonna …” in uscita, come noto, il prossimo 3 luglio, le britanniche Dream Wife (Alice Go, Bella Podpadec e Rakel Mjöll) hanno pubblicato un nuovo accattivante singolo intitolato “Temporary”. Ecco, ora siamo davvero curiosi di ascoltare l’intero lavoro!

In occasione del rilascio del singolo, le ragazze di Brighton hanno voluto rammentare che “tutti i proventi dei preordini digitali di Bandcamp di “So When You Gonna…” saranno donati a Black Minds Matter ( www.blackmindsmatteruk.com ) e Gendered Intelligence ( genderedintelligence.co.uk ). Black Minds Matter mette in contatto persone e famiglie di colore con servizi di salute mentale e professionale in tutto il Regno Unito e Gendered Intelligence mira ad incrementare la comprensione sulla diversità di genere, lavorando con la comunità trans e coloro che hanno un impatto sulla vita trans, con un focus sul sostegno ai giovani trans”.

Photo credit: Sarah Piantadosi