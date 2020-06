VIDEO: HAYDEN CALNIN We Can Take Our Time [ Esclusiva IfB ]

Oggi i nostri riflettori si accendono su Hayden Calnin, cantautore e produttore australiano che fonde l’elettronica con il folk. Originario di Melbourne, il 29enne viene spesso paragonato a artisti del calibro di M83 e Bon Iver e ha recentemente iniziato a lavorare come produttore per artisti australiani emergenti come Didirri, Harrison Storm, Riley Pearce, Woodlock.

In antemprima vi presentiamo il video di “We Can Take Our Time”, girato dallo stesso Calnin. Il brano è una nuova anticipazione da “Soon Forever”, EP in arrivo il 4 settembre.

“Cercare di raccogliere qualcosa che una volta hai lasciato può essere una sfida“, afferma Hayden a proposito del suo nuovo singolo “We Can Take Our Time”. “Le persone crescono e i loro ideali cambiano con il passare del tempo e questa canzone parla proprio di imparare ad amare di nuovo qualcuno quando senti che siete stati lontano, l’uno dall’altro, per così tanto tempo. Una nuova fiducia, nuovi sentimenti, capire la distanza e riscoprire la vicinanza con qualcuno. Questa canzone è un esempio di qualcosa accaduto nella mia vita con qualcuno che amo molto.”

“Volevamo catturare la sensazione della prima luce e l’inizio di un nuovo giorno. Ci siamo alzati nelle prime ore e ci siamo diretti in un posto che amo per catturare il movimento di Daisy. C’è solo un breve momento per catturare la luce giusta e siamo stati fortunati a trovare un’alba così bella. Mia sorella Daisy e io abbiamo collaborato, tra danza e musica, per molto tempo ed è stato così bello prendere un momento del genere nel video.”

Photo Credit: Al Parkinson