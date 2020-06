SONO TORNATI I FIERY FURNACES. ECCO “DOWN AT THE SO AND SO ON SOMEWHERE”

I Fiery Furnaces ha appena pubblicato la loro prima nuova musica in un decennio. Esce via Third Man un 7″ con due nuove canzoni: “Down at the So and So on Somewhere” e “The Fortune Teller’s Revenge”, che sono state registrate a febbraio.

Eleanor e Matthew Friedberger affermano che “Down at the So and So on Somewhere” è “una canzone sul rimpianto di avere rimpianti.”

Per quanto riguarda “The Fortune Teller’s Revenge” viene descritta come “un’altra canzone triste“.