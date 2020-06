SONO TORNATI I FILTER: RICHARD PATRICK GUIDA LA CARICA CON IL BRANO “THOUGHTS AND PRAYERS”

I Filter, musicalmente parlando, sono fermi al 2016 con il disco “Crazy Eyes”. In questi anni sembrava ci fosse la possibilità di rivedere all’opera il team formato da Richard Patrick e Brian Liesegang, la coppia che diede vita al primo, favoloso, album a nome Filter. In realtà il tracollo di Pledgemusic e altri fattori hanno fatto si che l’unione naufragasse ancora e quindi il progetto di un album insieme (pareva si dovesse intitolare “Rebus”) è andata persa.

Si parlava di un nuovo titolo (“They Got Us Right Where They Want Us, At Each Other’s Throats”), mentre ora Richard Patrick (tornato da solo al timone) fa sapere che il titolo del disco sarà “Murica”, atteso per fine 2020. Questo nuovo brano “Thoughts and Prayers” vede, nei testi, la collaborazione di Brian, ma non è chiaro se comparirà o meno sul disco.

Richard Patrick nel presentare il brano afferma: “L’America sta sfuggendo al controllo. Non è mai stato più malata, senza lavoro e soprattutto divisa. Amo il mio paese così tanto che sono disposto a separarmi da alcuni fan che potrebbero non gradire il messaggio che ho per la mia nazione“.