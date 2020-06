THURSTON MOORE INFATICABILE: NUOVO ALBUM A FINE SETTEMBRE

Thurston Moore ha annunciato il suo nuovo disco “BY THE FIRE” e condivide la traccia di apertura “HASHISH”.

Moore afferma che “HASHISH” è “un’ode al narcotico dell’amore nella nostra comune responsabilità reciproca durante l’isolamento“.

Il musicista dice del suo prossimo disco, “BY THE FIRE è musica in fiamme. Il 2020 è il nostro momento del cambiamento radicale e della consapevolezza collettiva e io ho scritto nove canzoni illuminanti, rilasciate in un mondo in fiamme. Prendendo spunto da Albert Ayler “la musica è la forza curativa dell’universo”, questa registrazione offre canzoni che sono come fiamme di energia arcobaleno, in cui il potere dell’amore diventa la nostra chiamata. Queste sono canzoni d’amore in un tempo in cui la creatività è la nostra dignità, la nostra dimostrazione contro le forze dell’oppressione. BY THE FIRE è un raduno, una festa di pace“.

Il disco conterrà contributi di Deb Googe (My Bloody Valentine), Jon Leidecker (Negativland), James Sedwards alla chitarra e Steve Shelley dei Sonic Youth che si alterna alla batteria con Jem Doulton.

Ecco la tracklist del disco che uscirà il 25 settembre:

HASHISH

CANTALOUPE

BREATH

SIREN

CALLIGRAPHY

LOCOMOTIVES

DREAMERS WORK

THEY BELIEVE IN LOVE [WHEN THEY LOOK AT YOU]

VENUS