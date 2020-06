SI CHIAMA “DOWN IN THE WEEDS, WHERE THE WORLD ONCE WAS” IL NUOVO ALBUM DEI BRIGHT EYES IN USCITA IL 21 AGOSTO. AD ACCOMPAGNARE L’ANNUNCIO IL NUOVO SINGOLO “MARIANA TRENCH”

Dopo un rincorrersi di notizie in giro per la rete e con ben tre singoli già estratti, ecco che arriva l’ufficialità sull’uscita del nuovo attesissimo album dei Bright Eyes. L’album si chiama “Down in the Weeds, Where the World Once Was” e la pubblicazione è fissata per il prossimo 21 agosto su label Dead Oceans.

Ad accompagnare l’annuncio, la band statunitense composta da Conor Oberst, Mike Mogis e Nathaniel Walcott ha rilasciato un nuovo bellissimo singolo dal titolo “Mariana Trench” con tanto di video animato realizzato dal collettivo Art Camp, che ha commentato: “La produzione del video è iniziata durante la quarantena e finita con l’inizio della fase 2. L’animazione del video è composta da 2,200 illustrazioni realizzate a mano e animazione 3D”.

Il nuovo album, che arriva a quasi 10 anni di distanza da ‘The People’s Key’ del 2011, vanta la collaborazione di una nutrita schiera di guest star e amici, tra cui Flea dei Red Hot Chili Peppers e Jon Theodore (The Mars Volta, Queens of the Stone Age).

Tracklist:

1. Pageturner’s Rag

2. Dance and Sing

3. Just Once in the World

4. Mariana Trench

5. One and Done

6. Pan and Broom

7. Stairwell Song

8. Persona Non Grata

9. Tilt-A-Whirl

10. Hot Car in the Sun

11. Forced Convalescence

12. To Death’s Heart (In Three Parts)

13. Calais to Dover

14. Comet Song