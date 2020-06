FENNE LILY: “BREACH” USCIRA’ PER DEAD OCEANS ED E’ ANTICIPATO DAL SINGOLO “ALAPATHY”

La cantante britannica Fenne Lily pubblicherà “BREACH”, il suo secondo album, il 18 settembre via Dead Oceans. Sarà la sua prima uscita per questa rinomata casa discografica. Ha inciso il disco ai Narwhal Studios di Chicago con Brian Deck, con registrazioni aggiuntive fatte con Steve Albini nei suoi studi.

Per quanto riguarda il titolo dell’album l’artista dice: “Sembra quello che stavo facendo in questo disco; stavo sfondando il muro che avevo costruito per me stessa, tenendomi al sicuro. Mi sentivo proprio come se avessi superato una barriera mentale in questo senso.”

Tracklist:

1. To Be a Woman Pt. 1

2. Alapathy

3. Berlin

4. Elliott

5. I, Nietzsche

6. Birthday

7. Blood Moon

8. Solipsism

9. I Used To Hate My Body But Now I Just Hate You

10. ’98

11. Someone Else’s Trees

12. Laundry And Jet Lag