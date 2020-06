NUOVO ALBUM PER FLAMING LIPS IN ARRIVO A SETTEMBRE. “MY RELIGION IS YOU” è IL SINGOLO ANTICIPATORE

I Flaming Lips sono felici di annunciare il nuovo album “American Head”, in uscita l’11 settembre su Bella Union [PIAS]. L’album, come dicono le note stampa, sarà composto da 13 brani dalle atmosfere cinematografiche, prodotte dal collaboratore di lunga data Dave Fridmann e dai The Lips. Tra questi troviamo “God and the Policeman” che vede ai cori la superstar country Kasey Musgraves. Come mostrato in anteprima con la pubblicazione di “Flowers Of Neptune 6”, il disco affronta un salto temporale che occupa uno spazio simile a quello di “The Soft Bulletin” o “Yoshimi Battles The Pink Robots”. La band condivide oggi il video per “My Religion Is You”.



Coyne parla così: “Anche se The Flaming Lips sono originari dell’Oklahoma, non abbiamo mai pensato di essere una band AMERICANA. Crescendo in Oklahoma (avevo più o meno 6 o 7 anni) non sono mai stato influenzato, e non conoscevo musicisti dell’Oklahoma. Ascoltavamo per lo più i Beatles e mia madre amava Tom Jones (parliamo degli anni ‘60)…solo dopo aver compiuto 10 o 11 anni, i miei fratelli più grandi iniziarono a conoscere qualche musicista della zona. Quindi…per la maggior parte della nostra vita musicale, abbiamo pensato a noi stessi come una band che veniva dalla ‘terra’…non ci importava davvero da DOVE venivamo.

Quindi per la prima volta nella nostra vita musicale iniziammo a pensare a noi stessi come ‘UNA BAND AMERICANA’… dicendo a noi stessi che sarebbe stata la nostra identità per la prossima avventura creativa. Diventammo un ensemble di 7 musicisti e iniziammo a sentire sempre più affinità con le band formate da tanti membri. Inziammo a pensare a band americane come The Grateful Dead e Parliament- Funkadelic e a come avremmo potuto abbracciare questa nuova idea.

La musica e i brani contenuti in AMERICAN HEAD si basano su un sentimento. Un sentimento che, penso si possa esprimere solo attraverso la musica e le canzoni. Durante la scrittura dell’album, stavamo cercando di NON ascoltarlo in quanto suono…ma di percepirlo. Il sacrificio della madre, l’intensità del padre, la follia del fratello, la ribellione della sorella…non riesco davvero a trovare le parole.

Qualcosa cambia e gli altri (i tuoi fratelli e le tue sorelle, tua madre e tuo padre…i tuoi animali domestici) iniziano a diventare sempre più importanti per te…all’inizio ci sei solo tu…e tuoi desideri sono tutto ciò di cui ti importa…ma…qualcosa cambia…penso che tutte queste canzoni parlino proprio di questo piccolo cambiamento.”

Tracklist:

1. Will You Return / When You Come Down

2. Watching the Lightbugs Glow

3. Flowers Of Neptune 6

4. Dinosaurs On The Mountain

5. At The Movies On Quaaludes

6. Mother I’ve Taken LSD

7. Brother Eye

8. You n Me Sellin’ Weed

9. Mother Please Don’t Be Sad

10. When We Die When We’re High

11. Assassins of Youth

12. God and the Policeman (Feat. Kacey Musgraves)

13. My Religion Is You

photo credit: George Salisbury