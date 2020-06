SI RIVEDONO I SEMISONIC. EP IN USCITA A SETTEMBRE. ORA UN NUOVO BRANO

I Semisonic si erano riuniti per una manciata di spettacoli nel 2017, ma il trio di Twin Citiesnon non aveva dato un seguito a “All About Chemistry” del 2001. Il frontman Dan Wilson è diventato, nel frattempo, uno scrittore pop molto richiesto, collaborando con artisti come Adele, Taylor Swift, Weezer e John Legend; Jacob Slichter scrive libri e insegna saggistica creativa e John Munson ha continuato a suonare in varie band.

L’anno scorso però, i Semisonic hanno annunciato che stavano pensando di pubblicare alcuni nuovi brani.

Ecco che finalmente arriva “You’t Not Alone”, il primo brano dopo 19 anni, che apparirà su un EP con lo stesso nome che uscirà questo autunno. “Ho scritto il pezzo un paio d’anni, fa in un momento in cui molte persone, incluso me, si sentivano isolate e disperate per lo stato del mondo e per la direzione intrapresa dal nostro paese. Abbiamo registrato la canzone l’anno scorso e sono davvero felice che ora venga pubblicata. In un momento storico di pandemia globale e mentre le proteste della giustizia razziale ci stanno costringendo a reimmaginare le nostre relazioni reciproche e le comunità in cui viviamo. Proprio come avevo sperato quando ho scritto il brano per a suo tempo, spero che la canzone comunichi un senso di connessione e conforto, una consapevolezza che non siamo soli“.

Tracklist:

01 “You’re Not Alone”

02 “All It Would Take”

03 “Basement Tapes”

04 “Don’t Make Up Your Mind”

05 “Lightning”