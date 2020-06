ANCORA UN SINGOLO PER I FONTAINES D.C. GUARDA IL VIDEO DI “TELEVISED MIND”

I dublinesi Fontaines D.C. hanno rilasciato un nuovo graffiante brano, “Televised Mind”, estratto dall’imminente album “A Hero’s Death” in uscita il prossimo 31 luglio su Partisan.

Riguardo al nuovo singolo, accompagnato dal video diretto da Hugh Miulhern, il frontman Grian Chatten ha affermato “Questo brano parla della camera d’eco (conosciuta anche come echo chamber ndt), e di come la personalità viene annullata per vincere l’approvazione dello spazio circostante. Le opinioni delle persone si rafforzano grazie ad un accordo continuo, e veniamo derubati dell’abilità di sentirci nel torto. Non ci è mai stata insegnata l’abilità di fallire. Le persone simulano queste convinzioni al fine di apparire alla moda, al posto di farsi le proprie opinioni in modo indipendente. Stavamo ascoltando parecchio The Prodigy e The Brian Jonestown Massacre, in particolare il brano “Open Heart Surgery”. Volevo estrapolare quelle progressioni di accordi per catturare questa sensazione ipnotica di ripetizione. Quell’ultimo verso ripetuto più volte [“What ya call it”] è un’espressione che le persone usano qui a Dublino. È una sorta di “uhm” o “beh…” – è qualcosa che le persone dicono quando sono distratte”.

La settimana scorsa, inoltre, i Fontaines D.C. hanno annunciato una serie di date primaverili per il 2021. Il 27 maggio si esibiranno all’Alexandra Palace di Londra per il loro show più grande di sempre. Passeranno dall’Italia il 13 marzo ai Magazzini Generali, per recuperare la data annullata prevista per luglio 2020.

Photo Credit: Ellius Grace