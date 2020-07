EP: TEEN IDLE

Non è un nome nuovo per noi di IFB quello di Sara Abdelbarry. Nei mesi scorsi avevamo segioto con interesse la marcia di avvicinamento al suo EP sotto il nome di Teen Idle.

Dobbiamo dire che le aspettative non sono state deluse. L’EP, come dice Sara stessa, è stato per lei un percorso catartico. E’ dall’ottobre 2018 che lavora a questi brani, che le sono serviti per fare chiarezza, in sè stessa, sui rapporti con certe persone. Sara ha usato la musica per ritrovarsi migliore e più saggia e di questo non possiamo che essere contenti.

6 ottimi brani per lei, ricchi di malinconia e morbide ballate, che si muovono carezzevoli e avvolgenti. “Sometimes” ha un taglio anni ’50/’60 (idem “Love Is A Matchstick”, bellissima, con queste suggestioni vocali quasi doo wop) che ci rimanda indietro nel tempo e se la nostalgia è il vostro piatto forte, beh, non potrete che avere la pelle d’oca. “Dreaming” è una vera e propria carezza delicatissima, mentre “Momories” chiude il conto come una magnifica ninna nanna accogliente che diventa più rumorosa nel finale.

Piace tantissimo questo spirito lontano e che guarda al passato nel lavoro di Teen Idle, infondendo una magia antica e fuori dal tempo a un sound suggestivo e delicato.