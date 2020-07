ACIELOAPERTO, L’OTTAVA EDIZIONE INTITOLATA “IL RISVEGLIO” ENTRA IN SCENA DAL 18 LUGLIO ALL’1 SETTEMBRE 2020

La Retro Pop Live ha presentato il cartellone in programma per l’ottava edizione della rassegna Acieloaperto, dal titolo “Il Risveglio” che si terrà dal 18 luglio all’1 settembre 2020 presso la Rocca Malatestiana di Cesena e Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC).

Riportiamo il comunicato pervenutoci dall’ufficio stampa.

«Risvegliati. Apri gli occhi e le orecchie, e guardati intorno. Rialzati, muoviti e riappropriati degli spazi comuni della città. Torna a incontrare le persone, e a far parte della comunità.

Questo è un risveglio. E il nostro è naturalmente musicale.»

Con queste parole gli organizzatori di acieloaperto annunciano un’edizione quanto mai speciale della stimata rassegna romagnola, denominata per l’occasione “Il Risveglio”. Un’edizione indubbiamente coraggiosa tenendo conto delle contingenze internazionali e delle inevitabili restrizioni volte a tutelare la salute degli spettatori; un cartellone inevitabilmente differente rispetto a quello inizialmente previsto prima della pandemia. I concerti di Niccolò Fabi, Willie Peyote e Ben Harper, infatti, sono rinviati all’estate 2021, mentre il live di King Gizzard & The Lizard Wizard è annullato.

Ma per l’associazione Retropop Live, che da otto edizioni organizza questa kermesse spinta anzitutto dalla passione, quella di quest’anno è una sfida, un’occasione per rialzarsi.

Dopo l’annuncio del concerto di Remo Anzovino – in programma sabato 18 luglio alla Rocca Malatestiana di Cesena alle 7:00 del mattino – ecco svelati gli headliner che animeranno sei serate in scena nei due splendidi contesti che in questi anni abbiamo imparato a vivere e ad amare: la Rocca Malatestiana di Cesena e Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC).

Un cartellone che alterna pura musica strumentale, approcciata nelle più svariate connotazioni di genere, al cantautorato contemporaneo:

ROCCA MALATESTIANA – CESENA

Dopo Remo Anzovino, si torna a vivere la Rocca Malatestiana sabato 1 agosto con i Calibro 35, da oltre 10 anni solido punto di riferimento per gli appassionati della musica senza confini. Cavina, Colliva, Gabrielli, Martellotta e Rondanini sono da poco tornati con un nuovo disco, “Momentum”: un album di rara intensità, che produce un suono senza tempo nè punti cardinali in cui black music e suoni algidi del Nuovo Millennio si fondono offrendo un punto di vista incredibilmente originale sulla contemporaneità.

Giovedì 13 agosto è il turno dei tre cosmonauti musicali londinesi: The Comet is Coming. L’invito per il viaggio spaziale tra jazz, elettronica e psichedelia è aperto a tutti, e fortemente consigliato.

Una volta tornati sul Pianeta Terra, il 16 agosto, il protagonista sul palco della Rocca Malatestiana di Cesena è Andrea Laszlo De Simone. Il suo sarà un concerto immersivo, un’originale orchestra fatta di synth, elettronica, cori, archi e fiati, un intreccio di strumenti classici e moderni. Quella del cantautore torinese è una versione contemporanea della musica da camera, proprio come il suo ultimo disco “Immensità” – apprezzato anche oltreconfine in particolare in Francia e Regno Unito – rivisita il concetto di suite. Come un’unica sinfonia.

VILLA TORLONIA – SAN MAURO PASCOLI (FC)

Il 29 agosto acieloaperto si trasferisce presso Villa Torlonia a San Mauro Pascoli per un appuntamento esclusivo che conferma la caratura internazionale del festival: i Nouvelle Vague si esibiranno in data unica italiana. Dal 2004 il collettivo parigino guidato da Marc Collin e Olivier Libaux è diventato un fenomeno globale grazie alle inimitabili reinterpretazioni di standard Punk e New Wave nello stile sognante della Bossa Nova degli anni ‘50 e ‘60. New Wave = Wave Bossa Nova = Nouvelle Vague, un’equazione che ha portato la band in tutto il Mondo e che non mancherà di incantare i fortunati avventori della rassegna romagnola.

Il gran finale previsto l’1 settembre è affidato a Francesca Michielin, tra i più giovani e sorprendenti talenti della nuova scena nostrana. Autrice e polistrumentista raffinata, si è sempre distinta per originalità in tutte le circostanze, anche nelle più importanti e blasonate come sul palcoscenico dell’Ariston di Sanremo.

DATE CONFERMATE

(Calendario in aggiornamento)

18/07 ROCCA MALATESTIANA – REMO ANZOVINO

01/08 ROCCA MALATESTIANA – CALIBRO 35

13/08 ROCCA MALATESTIANA – THE COMET IS COMING

16/08 ROCCA MALATESTIANA – ANDREA LASZLO DE SIMONE

29/08 VILLA TORLONIA – NOUVELLE VAGUE

01/09 VILLA TORLONIA – FRANCESCA MICHIELIN