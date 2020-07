JAMES DEAN BRADFIELD (MANIC STREET PREACHERS) ANNUNCIA IL SUO NUOVO ALBUM SOLISTA: ALTRA ANTICIPAZIONE

James Dean Bradfield dei Manic Street Preachers ha annunciato il suo secondo album da solista “Even In Exile” e nel farlo svela anche la nuova canzone “The Boy From The Plantation”.

“The Boy From The Plantation” è il terzo singolo ad essere condiviso da dopo “There’ll Come A War” e “Seeking The Room With The Three Windows”.

Il disco presenta brani basati sulla vita e la morte del poeta / cantante / attivista cileno Victor Jara, e fa seguito al debutto di Bradfield del 2006 “The Great Western”.

Bradfield dice del suo nuovo album, “All’inizio del 2019, Patrick [Jones, poeta / drammaturgo] mi ha dato una manciata di poesie ognuna delle quali ha toccato diversi aspetti della vita di Victor Jara. Quando li ho letti, sono stato colpito dall’idea che se una vita significa qualcosa, continuerà dopo la morte. Quel pensiero mi è rimasto dentro e mi ha fatto venire voglia di trasformare le parole di Patrick in un disco. Uno dei motivi per cui la storia di Victor ha risuonato profondamente – allora e ora – è perché, come con tante altre storie di persone politicamente attive di quell’epoca, provoca la morte. L’idea ora che la libertà di pensiero politico possa finire con la morte è ancora troppo scioccante da contemplare, eppure viviamo in un’epoca in cui la politica di opposizione porta a indicibili amarezze e una totale mancanza di empatia, compromesso o rispetto. Alla fine del 2019, quando stavo finendo il disco, la gente si riuniva in Plaza Italia a Santiago e cantava le sue canzoni contro il governo, la sua voce è un’eco che ispira fiducia e guida. Attraverso la studio della sua musica ho imparato che la musica politicamente motivata non deve necessariamente essere polemica, può essere poetica, personale e musicalmente trascendente.”

Tracklist:

1. Recuerda

2. The Boy From The Plantation

3. There’ll Come A War

4. Seeking The Room With The Three Windows

5. Thirty Thousand Milk Bottles

6. Under The Mimosa Tree

7. From the Hands Of Violeta

8. Without Knowing The End (Joan’s Song)

9. La Partida

10. The Last Song

11. Santiago Sunrise