BEVERLY GLENN-COPELAND TORNA CON UN NUOVO ALBUM DOPO OLTRE 15 ANNI

Graditissimo il ritorno di Beverly Glenn-Copeland che si riaffaccia sulle scene con nuovo materiale dopo oltre 15 anni: il musicista transgender statunitense, ma di stanza da quasi 60 anni in Canada, infatti, pubblicherà “Transmissions” il prossimo 25 settembre via Transgressive / PIAS.

Il nuovo LP contiene composizioni estratte dai suoi primi lavori come dal suo album di culto “Keyboard Fantasies” (1986), oltre a nuovo materiale, sia inedito che d’archivio, e a versioni live.

Il settantaseienne musicista e attore statunitense, che solo da pochi anni ha iniziato ad andare in tour in giro per il globo, ha anche rilasciato un primo estratto da questa sua nuova fatica, “River Dreams”, che potete ascoltare qui sotto.

“Transmissions” Tracklist:

1. La Vita

2. Ever New

3. Colour Of Anyhow (CBC q live version)

4. Deep River (live from Le Guess Who?)

5. Don’t Despair

6. Durocher

7. River Dreams

8. This Side Of Grace

9. Sunset Village

10. In the Image

11. A Little Talk

12. Montreal Main (A Buddha In The Palm)

13. Erzilli