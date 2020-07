TRACK: L.E.D.

L.E.D. è giovanissimo e ha i riferimenti musicali dei giovanissimi della sua età: Gazzelle, Canova, Tommaso Paradisi e mezza scena romana hanno sfamato – a colpi di grasse e spesso fin troppo unte hit – i virus solitari di milioni di adolescenti in crisi puberale, con un piede nei glitter e negli zaini di tela su scuolabus al tramonto – lanciati sulla rotta di baci rubati tra gli ultimi sedili – e l’altro che già affonda nella paura del tempo che avanza inesorabile su tutto – anche sui diciott’anni – col suo carico di doveri, oltre che di diritti, e di inevitabili scelte.

Perché diciamocelo: “Roma Pigneto” – il nuovo singolo del cantautore romano – è un pezzo da supernove liceali, da estate della maturità, da vacanze al Pigneto in sostituzione alle spiagge di Rodi e ai tatuaggi fatti di nascosto a Malta in quest’estate che non ammette serenità, nemmeno per chi ha vent’anni crede di avere tutto il mondo in mano.

E sia ben chiaro: in tutto ciò che ho detto non c’è nulla di denigratorio, anzi; il brano scorre via come sono fuggiti gli anni delle superiori, nascondendosi tra pagine di vocabolari rimasti ad essiccare su qualche banco lasciato orfano da puledri che si apprestano a galoppare altrove. Dentro “Roma Pigneto” c’è l’odore dell’ingenuità che si mescola a quello dei viali alberati, mentre le strofe sfrecciano via su motorini veloci, alzando la polvere necessaria a lasciar sembrare che al tramonto, Roma, diventi qualche magica città del sogno, a cavallo tra Tunisi e la Tiburtina; il tutto con una veste fresca, disimpegnata, leggera da fotoromanzo felliniano (si può dire?).

Certo, non è De André né Dalla, ma deve esserlo per forza? Esiste musica per tutti, e il fatto di essere diventati forse troppo grandi non deve farci crescere la spocchia di non sapere che esistano canzoni adatte per momenti adatti; e se L.E.D. può riportare l’ascoltatore alla leggerezza dei primi vagiti di libertà, ben venga: magari, può essere la buona occasione per levarci un po’ di polvere di dosso, un po’ di rughe dal cervello.