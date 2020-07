ANDIAMO A VEDERE IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA MUSICALE MILANESE “CUORI IMPAVIDI”

MI AMI Festival & Circolo Magnolia in collaborazione con Flowe presentano CUORI IMPAVIDI – Rassegna estiva di concerti acquatici alle tribune dell’Idroscalo di Milano. Una rassegna di musica e spettacoli dal vivo che prenderà il via giovedì 16 luglio e terminerà a settembre, per otto appuntamenti a cadenza settimanale ogni giovedì.

La rassegna si apre il 16 luglio, com’è nello spirito del festival, con una serata dedicata ad alcune delle migliori nuovi formazioni della generazione Z. Il cantautore indie-rnb Generic Animal si esibirà in una speciale formazione, accompagnato dalla trap cerebrale degli Irbis 37 (i preferiti di Madame), la nuova sensazione indie Post Nebbia e la musicista bresciana Voodoo Kid, il cui disco uscirà per Carosello. La seconda serata, giovedì 23 luglio, vedrà sul palco gli Eugenio in Via di Gioia per una speciale data doppia con uno spettacolo pensato apposta per il contesto post-pandemico; in apertura Chiamamifaro, il progetto di Angelica Gori prodotto da Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Il 30 luglio sarà invece la volta di Dardust, in un magnifico spettacolo piano solo sull’Idroscalo. Il 6 agosto invece un’altra serata in modalità “mini festival” con il live solo del seminale Pop X, preceduto dai Tropea, la miglior live band di Milano, e il nuovo progetto di Woodworm Nove. Il 20 agosto torna all’Idroscalo il cantautore Dente, accompagnato dalle nuove sensazioni Tonno e Giallorenzo, più ospiti speciali ancora da annunciare. Il 27 agosto poi arriverà Francesca Michielin in un esclusivo live intitolato Spazi sonori e ancora il 3 settembre Vasco Brondi in Talismani per tempi incerti, spettacolo di canzoni, poesie, letture riflessioni e sonate. Altre date si stanno chiudendo e presto verranno annunciate.

Come dicono le note stampa, con questa rassegna Circolo Magnolia e MI AMI Festival vogliono dar vita ad un nuovo momento di socialità e partecipazione collettiva sia per il pubblico, che potrà godere di questi spettacoli dal vivo in uno splendido scenario come il Palco sull’acqua del Parco Idroscalo, sia per tutti gli operatori del settore da sempre coinvolti in tutti gli stadi di realizzazione degli show dal vivo che hanno visto, in questi mesi, il proprio lavoro e la propria vita fermarsi, nell’attesa di nuove disposizioni che potessero far scattare la ripartenza CUORI IMPAVIDI vuole essere proprio questo, l’avvio da cui tutti, maestranze, promoter, agenzie di booking, responsabili food & beverage, uffici stampa, ma anche gli artisti che salgono sul palco e il pubblico che riempie le sale da concerto, possano ripartire, con la speranza che il futuro prossimo si riveli più prospero dei giorni che stiamo vivendo.

D’altronde la fortuna aiuta gli audaci.

Programma

16.07.2020 – GENERIC ANIMAL, IRBIS37, POST NEBBIA, VOODOO KID, BRIVIDEE

23.07.2020 – EUGENIO IN VIA DI GIOIA (doppio spettacolo) & CHIAMAMIFARO, LOGO

30.07.2020 – DARDUST in “Piano solo – Lost in space”

06.08.2020 – POP X in “Solo show”, TROPEA, SEE MAW, NOVE

20.08.2020 – DENTE, TONNO, GIALLORENZO & more TBA

27.08.2020 – FRANCESCA MICHIELIN in “Spazi Sonori”, EMMA NOLDE, HAN

03.09.2020 – VASCO BRONDI in “Talismani per tempi incerti”

10.09.2020 – TBA

