ASCOLTA “HERE COMES THE END”, IL NUOVO BRANO DI GERARD WAY DEI MY CHEMICAL ROMANCE

Gerard Way, co-fondatore dei My Chemical Romance – freschi dell’annuncio di reunion nel 2021 – ha condiviso un nuovo singolo dal titolo “Here Comes the End” con il featuring della cantautrice statunitense Judith Hill, nota per aver prestato la sua voce a supporto di artisti quali Michael Jackson, Stevie Wonder e Josh Groban.

La canzone è tratta dalla seconda stagione della serie “The Umbrella Academy” in onda su Netflix (di seguito il trailer) e basata sull’omonimo fumetto di Gerard Way e che andrà in onda a partire dal prossimo 31 luglio.