GUARDA PER INTERO UN LIVE DEI FUGAZI DEL 1999

L’artista di San Diego McHank, autore della fanzine nota negli duemila “the Perpetually Twelve”, ha pubblicato online un intero concerto dei Fugazi registrato il 21 febbraio del 1999 al The Edge in Palo Alto. La band in quei mesi girava gli Stati Uniti a supporto del disco “End Hits” pubblicato l’anno prima.

In passato McHank sul suo canale YouTube ha caricato anche live di Q and Not U (2002), NOFX e Bad Religion (Warped Tour 1998) e Bad Religion (1999).

Questa invece la setlist del concerto dei Fugazi a Palo Alto:

Break

Place Position

Facet Squared

Do You Like Me

And the Same

Rend It

Recap Modotti

Closed Captioned

F/D

Long Division

Target

Suggestion

Floating Boy

Merchandise

Public Witness Program

Five Corporations

Encore:

Arpeggiator

Stacks

Sieve-Fisted Find

Repeater

Encore 2:

Number 5

Version

Outro